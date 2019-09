Bosniska lotsen gör en helvändning – stannar trots allt kvar som tränare för landslaget: ”Finns fortfarande en chans att kvala in till EM”

Bild: imago images / Gribaudi/ImagePhoto / All Over Press

Efter den svidande 2–4-förlusten borta mot Armenien meddelade Robert Prosinecki att han inte kommer att fortsätta som chefstränare för det bosniska herrlandslaget i fotboll. Men efter ett snack med förbundet har han ändrat sig – eftersom det inte är omöjligt att passera Finland i tabellen.

– Jag har bestämt mig för att inte göra någon besviken, proklamerade Prosinecki enligt AFP sent på tisdagskvällen.

Efter att ha åkt på en förödande 2–4-förlust mot Armenien hade kroaten nämligen bestämt sig för att kasta in handduken. Avståndet upp till Finland och andraplatsen är fem poäng – enligt många allt för mycket att ta in under de resterande fyra matcherna i EM-kvalet.

Men förbundet lyckades övertala Prosinecki att stanna.

– Förbundet har uttryckt sitt fullständiga stöd, berättar han.

Ur bosniskt perspektiv handlar det ändå om ett tufft uppdrag. Bosnien-Hercegovina ska ännu möta Italien, Finland, Grekland och Liechtenstein och måste alltså åtminstone vinna två av matcherna – inklusive den mot Finland, men Markku Kanervas gäng måste i så fall kamma noll.

Kan i värsta fall tvingas vinna samtliga matcher

Lyckas Finland knipa sex poäng mot Grekland, Armenien och Liechtenstein måste bosnierna vinna samtliga matcher. Samtidigt får Armenien, som nu ligger trea i gruppen, inte heller fortsätta skrälla.

– Men det finns fortfarande en chans för oss att ta oss till EM-slutspel, intygar Prosinecki.

Prosinecki har lotsat Bosnien-Hercegovinas herrlandslag sedan januari i fjol. Hans kontrakt sträcker sig över EM-kvalet och ett eventuellt EM-slutspel.

Som spelare hörde han till det kroatiska landslag som tog VM-brons 1998. På klubbsidan hann han representera bland andra Real Madrid och Barcelona.

Bosnien-Hercegovina har i sin tur endast lyckats ta sig till ett stort fotbollsmästerskap: VM i Brasilien 2014.