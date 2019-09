"De nordiska länderna behöver mer färg på teaterscenerna"

Gruppen New Nordic Voices turnerar med pjäsen For Colored Girls Who Have Considered Suicide/ when the rainbow is enuf. Det är ett hyllat teaterstycke som sattes upp på Broadway redan 1976 och handlar om sju kvinnors upplevelser av förtryck i ett rasistiskt och sexistiskt samhälle. Trots att pjäsen skrevs för över 40 år sedan är den fortfarande lika aktuell.

– De nordiska länderna behöver mer representation på teaterscenerna. Det absolut viktigaste är att vi får ett förtroende och blir stöttade på likadana grunder som majoriteten, säger Michael Omoke, konstnärlig ledare för föreställningen For Colored Girls Who Have Considered Suicide/ when the rainbow is enuf.

– Vi behöver stöd från samhället, vi behöver känna oss välkomna och lika mycket värda som alla andra. Det är inte enkelt då det inte finns färdiga strukturer för ett sådant stöd.

Konstnärer med minoritetsbakgrund

New Nordic Voices är ett initiativ som startades av ACT (Afro-Cosmopolite Thespians) i Danmark.

Det är en dansk grupp internationella konstnärer som synliggör nordiska konstnärer med minoritetsbakgrund genom att utforska teaterverk av nordiska ikoner och sammanfoga dem med motsvarande globala ikoner från afroamerikanska, afrikanska och karibiska traditioner.

Skådespelarna i New Nordic Voices, från vänster Ellen Gram, Dew Mandonsela, Praachi Pratz, Victoria Wanjiku Seest, Alice Knuth, Pernille Johansson och Rebecca Langley bild på teatergruppen New Nordic Voices Bild: New Nordic Voices/ Afro-Cosmopolite Thespians

Syftet är att bygga nätverk mellan nordiska konstnärer med olika bakgrunder och att främja en interkulturell och inkluderande teaterscen.

Nordiska och globala ikoner

Inför den här föreställningen har gruppen New Nordic Voices jobbat med Minna Canths kända verk, pjäsen Työmiehen vaimo (Arbetarens hustru) från 1885. For Colored Girls Who Have Considered Suicide/ when the rainbow is enuf är den första pjäsen i en serie av sex som gruppen kommer att sätta upp.

Ntozake Shange, amerikansk författare av pjäser, poesi och prosa, började skriva föreställningen redan 1971, sex år efter att Civil Rights Act hade gått igenom. Lagen etablerade jämlika rättigheter i USA:s sydstater för afroamerikaner och andra minoriteter.

För Shange blev pjäsen en succe och gav henne snabbt berömmelse. Det är en samling tjugotal dikter om svarta kvinnors kamp om överlevnad inför förtvivlan och lidande.

Professor i teatervetenskap Cheryl J. Williams är ljusplanerare för pjäsen. Hon understryker att tematiken i pjäsen inte är ny:

– Metoorörelsen har varit aktiv ett par år nu, men egentligen har vi fört en egen rörelse sedan 70-talet med den här föreställningen, påpekar Cheryl J. Williams, som var en av de första afroamerikaner som fick lite mer rättigheter genom Civil Rights Act.

Womanistisk pjäs

Cheryl J. Williams påpekar att pjäsen ingalunda är knuten endast till förtrycka rasifierade kvinnor, utan att den riktar sig till alla.

Men Cheryl påpekar att pjäsen är en womanistisk pjäs snarare än en feministisk pjäs. Womanist är ett begrepp som myntades av Alice Walker och som syftar på en social teori baserad på svarta kvinnors historia och upplevelser.

– Pjäsen inkluderar också män, och man får en väldigt bra inblick i hur kvinnor tänker och lever, säger Michael Omoke som såg den tillsammans med sin fru.

Han säger att det var en omskakande upplevelse som gjorde att han började förstå kvinnor i sin omgivning mycket bättre:

– Kostymerna har alla regnbågens färger och utöver det den sjunde färgen - den bruna färgen. Regnbågen måste nämligen stå på något, den bruna färgen fungerar som moder jord, alltså grunden. Det vill säga flickor som övervägt självmord har hittat en grund att stå på eftersom regnbågen inte räcker till.

Att aldrig höra hemma

– Självmord är inget som är vanligare bland svarta flickor, nästan tvärtom, påpekar Cheryl.

Däremot var Ntozake Shange, som försökte begå självmord upprepade gånger inte svart, hon var av blandad etnicitet. Känslan av utanförskap blir då enorm. Hon var aldrig tillräckligt svart eller tillräckligt vit för att tillhöra någon grupp.

For Colored Girls Who Have Considered Suicide/ when the rainbow is enuf visas en gång i kväll (11.9.2019) på Nordisk Kulturkontakt i centrum av Helsingfors. Verket är en koreopoem, poesi varvat med koreografi, och är regisserad av Shirley Basfield Dunlap.

Lyssna på intervjun med Michael Omoke och Chirley J. Williams här.