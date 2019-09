Kommentar: Nu har Ursula von der Leyen presenterat sin kommission - de närmaste veckorna visar om teambygget varit lyckat

Ett revanschsuget EU-parlament kan sätta käppar i hjulen för Ursula von der Leyens teambygge, skriver Svenska Yles Europakorrespondent.

Efter veckor av rykten och spekulationer var det dags för Ursula von der Leyen att presentera sitt blivande team. 13 kvinnor och 14 män ingår i den laguppsättning som von der Leyen vill jobba med under de närmaste fem åren.

En hurdant team har von der Leyen vaskat fram? Vilken blir Jutta Urpilainens roll i den nya kommissionen? Och vad händer härnäst? Vi sammanfattar i fyra punkter.

1. Jutta Urpilainen får en intressant portfölj som kan öka i tyngd med åren

Nej, det blev ingen tung portfölj för Finlands Jutta Urpilainen. Förhoppningarna om att den tidigare finansministern hade lyckats knipa en tung ekonomisk post kom på skam.

I kommissionens interna hierarki placerar sig Urpilainen under såväl kommissionsordföranden Ursula von der Leyen som kommissionens åtta vice ordföranden.

Däremot får Urpilainen en portföljd med bredd som erbjuder stora utmaningar och möjligheter.

Portföljen för internationella partnerskap ersätter den nuvarande portföljen för humanitärt bistånd.

Internationellt partnerskap handlar ändå om mer än bistånd, säger Urpilainen som hoppas på förbättrade handelsförbindelser med Afrika som kommer att höra till tyngdpunkterna i hennes portfölj.

Med beaktande av den ekonomiska och demografiska utvecklingen i Afrika kan man förmoda att tyngden av Jutta Urpilainens portfölj kommer att öka under de kommande fem åren.

- Mitt område är stort. Här finns klimatfrågor, jämställdhetsfrågor, frågor om demokrati och nya säkerhetshot, säger Urpilainen själv.

2. De stora länderna tar för sig när makt fördelas i EU

Överlag kan man säga att de stora medlemsländerna sett till att deras röst hörs i den blivande kommissionen.

Det var redan på förhand klart att posten som kommissionsordförande går till Ursula von der Leyen (Tyskland) och uppdraget som hög utrikespolitisk representant till Josep Borrell (Spanien).

Tidigare italienska premiärministern Paolo Gentiloni kommer i sin tur att kunna påverka kommissionens ekonomiska linjedragningar i egenskap av ekonomikommissionär medan Frankrikes kandidat Sylvie Goulard får ansvaret för den viktiga inre marknaden.

Det inflytelserika uppdraget som jordbrukskommissionär går i sin tur till den polska kommissionärskandidaten Janusz Wojchiechowski.

Men det är också många mindre länder som kan vara nöjda med utdelningen i nomineringarna.

Lettlands tidigare premiärministern Valdis Dombrovskis föreslås blir en av kommissionens tre verkställande vice ordföranden.

Den andra verkställande vice ordföranden Margrethe Vestager kommer likaså från ett litet land, Danmark. Vestager fortsätter hålla i konkurrensfrågor i von der Leyens kommission - till förtret för globala it-jättar.

Jordbrukskommissionären i Junckers kommission Phil Hogan tar i sin tur över handelsfrågorna i von der Leyens kommisson.

Det här betyder att britterna med största sannolikhet får förhandla med en irländsk kommissionär om de framtida handelsförbindelserna med EU om landet väljer att krascha ut ur EU utan ett avtal.

3. Kommissionens jämställda sammansättning är en seger för Ursula von der Leyen

I tidigt skede gav kommissionsordföranden in spe von der Leyen ett löfte om att det kommer att hennes kommission kommer att bestå av lika många män och kvinnor.

Med 13 nominerade kvinnor (von der Leyen medräknad) och 14 män kan man säga att von der Leyen levt upp till sitt löfte.

Om parlamentet godkänner kommissionens sammansättning betyder det här att EU får sin i särklass mest jämställda kommission hittills.

Hittills har EU-kommissionen varit en institution där männen varit dominerande, både vad antal och ansvarsområden beträffar.

Betydelsen av en jämställd fördelning inom kommissionen kan därmed inte förringas.

Kommissionens jämställda sammansättning är en politisk seger för Ursula von der Leyen. Hon har visat handlingskraft i ett läge där det var långt ifrån klart att medlemsländerna skulle finna sig i hennes önskemål om en jämställd sammansättning i kommissionen.

4. Revanschsuget parlamentet kan sätta käppar i hjulen

Är det hela då klappat och klart i då man fördelat portföljerna? Nej, inte på långt när.

Nu ska utskotten i EU-parlamentet nämligen intervjua samtliga kommissionärskandidater.

Om det finns kandidater som inte håller måttet kan parlamentet kräva att medlemslandet i fråga föreslår en ny kandidat.

Ungerns kandidat László Trócsányi som föreslås få ansvaret för EU:s utvidgning hör till de kandidater som lever farligt då kommissionen kommer åt att intervjua de blivande kommissionärerna.

Trócsányi är en av arkitekterna bakom de omstridda reformerna av rättsväsendet i Ungern som varit en bidragande orsak till att landet hamnat på kollisionskurs med EU.

Beslutet att utse Margaritis Schinas från Grekland till kommissionär med ansvar för "bevarandet av vår europeiska livsstil" (Protecting our European Way of Life) har också fått ledamöter i parlamentet att hicka till.

Hur ska man definiera den europeiska livsstilen och hur anknyter innehållet i portföljen till de migrationsansvar som finns inbakade i Schinas portfölj?

Nomineringen av Ursula von der Leyen för uppdraget som kommissionsordförande fick många att resa ragg i EU-parlamentet.

von der Leyen lyftes fram som ett överraskningsnamn av rådet efter utdragna förhandlingarna. De toppkandidater som parlamentet förordat för uppdraget för uppdraget dög till slut inte för medlemsländerna.

I samband med utfrågningarna har EU-parlamentarikerna möjlighet att visa att parlamentets röst också måste höras då kommissionen tillsätts.