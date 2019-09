Sveriges riksdagsår är i gång: Allt fokus ligger på gängkriminalitet och migration medan ekonomin lyser med sin frånvaro trots rekordsvag krona

Vad är mest spännande inom svensk politik i höst? Det här behöver du ha koll på enligt statsv:

Jonas Hinnfors, Göteborgs universitet:

Det kan bli en väldigt lugn höst, det kan också bli så att det blir överraskande förändringar i samarbetena som börjat utkristalliseras. Det kan bli en kraftmätning mellan de fyra partierna som står bakom januariöverenskommelsen och oppositionspartierna och grupper inom de fyra partierna som på olika sätt försöker få uppgörelsen att spricka. Om de kvarvarande allianspartierna M och KD inte lyckas bryta upp samarbetet mellan de fyra bakom Januariöverenskommelsen, vad gör de då? Kommer de att börja samordna och koordinera sin politik? Där är de absolut inte än men de har politiska utspel som driver i samma riktning på flera områden: brott och straff, och migrationspolitik som mer och mer tar över hos KD och M. Så det står det och väger, kommer de att bli ett block, eller kommer det att slira och halta? Moderaterna är nyckelpartiet där. Men ju mer de drar sig mot SD och möter dem, desto mer går det att beskriva den politiken som konservativ, och då ökar avståndet till de två liberala partierna, C och L, vilket är en utmaning för Moderaterna som har väldigt mycket liberalt idégods i bagaget. Hur skulle väljarna ta det?

Jenny Madestam, Södertörns högskola:

Gängkriminaliteten och migrationen dominerar svensk politik och väljarna förväntar sig en lösning. Båda frågorna är brännheta men det som nu hänger i luften är om det är möjligt att hitta blocköverskridande lösningar, eller om någon/några kommer hoppa av samtalen. En annan fråga är om Januariavtalet, alltså avtalet mellan regeringspartierna och Liberalerna och Centern, kommer att kunna fortsätta att prickas av. Det finns flera punkter i avtalet som är heta potatisar för primärt socialdemokraterna. Det blir intressant att se hur samarbetet mellan regeringen och L samt C utvecklas. Utöver januariavtalet kom de fyra partierna överens om försvarsfrågan härom veckan, liksom bankskatt som finansiering av försvarssatsningen. Det här låg utanför januariavtalets 73 punkter. Kommer vi se flera sådana överenskommelser under detta år? Det ligger i regeringens, inte minst socialdemokraternas intresse att så blir fallet, så att C och L knyts än starkare till regeringen, bort från deras forna Allianskollegor.

Tommy Möller, Stockholms universitet:

Jag tror inte vi kommer att se framväxandet av ett konservativt block mellan M, SD och KD. Däremot måste man räkna på hur det ser ut i riksdagen och hur det kan se ut efter nästa val, det är fullt tänkbart att de här partierna har en majoritet - att vi i stället har en tvåpartiregering med M och KD som stöds av SD. Det är mycket som talar för att SD kommer att få ökat inflytande, fortsättningsvis är det så att migrationsfrågorna och allt kring dem dominerar svensk politik så pass mycket. Jag tror det var en felbedömning av rent politiskt att utesluta SD (ur diskussionen om gängkriminalitet), förmodligen gjorde Socialdemokraterna en politisk bedömning om att man vinner mycket på att i varje läge ta avstånd från SD:s politik. Men partipolitiseringen kan få konsekvenser som inte alltid är rationellt motiverade. Det är en kritik man måste rikta mot diskussionen också om gängkriminalitet: Det blir för mycket fokus på partipolitisk positionering, att man vill plocka poäng i stället för att fokusera på att lösa problem.