BENN inspireras av små känslor i vardagen - nya låten handlar om humörsvängningar

BENN är inte obekant på Vegatoppen. Med sin första singel Put up with me lyckades han ta sin in på en femteplats. Nu utmanar han på Vegatoppen med låten Over it.

BENN, som till vardags går under namnet Jocke Nyström, inledde sin musikaliska karriär i lågstadiet när han gick med i en gitarrklubb.

Musikintresset och gitarrspelandet följde med honom genom högstadiet och gymnasiet och för några år sedan bestämde han sig för att börja skriva egna låtar och göra en karriär av det.

Vem är BENN? BENN heter egentligen Jocke Nyström och är bosatt i Helsingfors

En av medlemmarna i partybandet Spruce

Har jobbat i fyra år för att förverkliga sin solokarriär

Aktuell med låten Over it

Självlärd låtskrivare

BENN beskriver sig själv som en kombination av artist och låtskrivare.

Han berättar att han egentligen är ganska självlärd när det gäller låtskrivandet. Han började producera musik tillsammans med Hannes Andersson och kunskapen har utvecklats efter hand.

– Nu när vi har fått tips och trix av många andra personer som jobbar inom musik har utvecklingen gått snabbare.

BENN har även varit med i grundandet av ett musikförlag som bland annat ordnar låtskrivningsläger i Norden. Han skriver även musik för andra artister.

Skriver musik som folk kan relatera till



När BENN skriver musik så inspireras han av små känslor i vardagen.

– Jag vill förmedla känslor som folk kan relatera till. Det är mitt mål. Så att man kanske glömmer vardagen och istället berörs av texten, melodin och känslan i låten.

Musiksmaken berättar BENN att går i perioder, men några långlivade favoritartister som inspirerar honom är Sam Smith, James Bay, Hozier och Maggie Rogers.

BENN kom tidigare i år in på en femteplats på Vegatoppen med låten Put up with me. Björn Fagerholm. Bild: Bjorn Fagerholm.

Hård konkurrens i popmusikbranschen

BENN berättar att det är extremt hård konkurrens i musikbranschen nuförtiden. Delvis för att man kan skapa musik hemma i vardagsrummet. Det enda man behöver är en dator och en mikrofon.

– Jag har gått efter den filosofin att man måste göra någonting som man själv tycker om och sedan bara hoppas att det berör andra.

BENN utmanar nu på Vegatoppen med låten Over it, den tredje singeln som han släppt i år. Låten har han skrivit tillsammans med Peppina Pällijeff och Hannes Andersson och har ett annorlunda tema.

– Låten handlar om humörsvängningar. Om man inte själv kan relatera till den, så känner man säkert någon som temat berör.

BENN utmanar på Vegatoppen med låten Over it. Du kan rösta på låten här.