Bokrecension: Inte riktigt som på Strömsö i Rosanna Fellmans debut

Prisbelönt pjäs berättar om sju kvinnors upplevelser.

Gruppen New Nordic Voices turnerar med pjäsen For Colored Girls Who Have Considered Suicide/ when the rainbow is enuf. Det är ett hyllat teaterstycke som sattes upp på Broadway redan 1976 och handlar om sju kvinnors upplevelser av förtryck i ett rasistiskt och sexistiskt samhälle. Trots att pjäsen skrevs för över 40 år sedan är den fortfarande lika aktuell.