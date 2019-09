Skogbyolyckans anhöriga blev utan ersättningar: "Inte vet jag vad ett liv är värt, men otroligt mycket mer än så här"

1.1.2017 Förnyade lagar om olycks- och dödsfall i det militära träder i kraft. För personal i krishanteringsuppdrag införs försäkringsliknande tilläggsersättningar vid dödsfall eller tjänstgöringsrelaterade olyckor.

14.6.2017 Riksdagsledamot Arja Juvonen lämnar in en lagmotion om att tilläggsersättningar för bestående men och dödsfall bör gälla även beväringar och civiltjänstgörare.

26.10.2017 Tre beväringar från Nylands brigad omkommer då en rälsbuss kör på deras lastbil i Skogby, Raseborg.

13.9.2018 Regeringen ger sin proposition om ersättningar för bestående men och dödsfall, som skulle betalas ut för olyckor efter den 1.1.2019.

5.10.2018 Arja Juvonen samlar 112 namn på en ny lagmotion om att ersättningar bör betalas ut retroaktivt från 1.1.2017.

28.11.2018 Social- och hälsovårdsutskottet förordar i sitt utlåtande att regeringspropositionen godkänns och Juvonens nya lagmotion förkastas. Juvonen och Veronica Rehn-Kivi (sfp) lämnar in en reservation.

5.12.2018 Riksdagen godtar regeringspropositionen, bara 31 ledamöter röstar för Juvonens ändringsförslag om retroaktiva ersättningar.

6.12.2018 En beväring omkommer då hans fyrhjuling välter under en övning i Rovajärvi, Lappland

1.1.2019 De nya tilläggsersättningarna för beväringar träder i kraft.