Explosionsartad ökning av unga vuxnas nya folksjukdom – orsaken bakom IBD en gåta, men sjuka toppidrottare inger hopp: ”Du behöver inte ge upp dina drömmar”

Har haft ett långt uppehåll med löpningen. Livet kom emellan. Igen. Och nu ligger jag och velar hur jag ska göra angående helgens lopp, Karhunkierros. Bokade om mig från 80km till 53km. Men jag undrar ifall inte också det är för mycket för mig just nu. Det är svårt att erkänna att en inte är så stark som en tror sig vara. Orken är borta liksom det där lilla extra. Men viljan finns kvar. Magen krånglar och kläderna sitter löst. Många år tillbaka hade jag varit nöjd över det. Men inte nu. #livet #livetärintealltidenfest #colitisulcerosa