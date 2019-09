Framtidens kockar hakade på kampanjen Vegval – Strömsö följde med i skolköket under en eftermiddag: “Papp miin är uppvuxen på gröt, potatis och kött”

Det råder tystnad i köket, en nästan andaktsfull stämning. Att få ögonkontakt med kockstuderandena är svårt, de har fullt upp att titta ner i sina skärbräden, pannor och kastruller.

Jag känner mig malplacerad som ett revbensspjäll på en vegetarisk bjudning – nu finns det ingen tid för lättciterat snack med journalister, som dessutom inte täckt huvudet med en hygienmössa.

Strömsös programvärd Jonas Sundström beundrar koncentrationen i skolköket. En journalist och kock står vid en spis. Bild: Yle / Matias Jungar

Också kockstuderande vid Yrkesakademin i Österbotten deltar i Strömsös kampanj Vegval – där du har chans att briljera med din vegetariska favorit. De här studerandena har antagit utmaningen att utveckla en egen vegetarisk rätt.

I slutskedet av utmaningen sker ett mirakel. Artisten Bryan Adams är också inblandad, men först till kockarnas uppgift.

Mat ska vara simpelt och vardagligt



17-åriga Alexander Häggdahl ville undvika fördomar om torra grönsaksbiffar och prova på något annat.

Alexander Häggdahl har plockat svamp sedan han var sju år gammal. Kock hackar kantareller. Bild: Yle / Matias Jungar

Häggdahl utgick från cannelloni (pasta i form av rör) som enligt honom ofta fylls med malet kött.

– Oftast bjuds det på tråkiga grönsaksbiffar. Jag gjorde istället en vegetarisk cannelloni genom att byta ut köttet mot en kantarellstuvning.

Cannelloni med kantarellfyllning. Tallrik med kantarellcannelloni. Bild: Yle / Matias Jungar

Häggdahls svampfyllning är enkel. Förutom kantarell består den av lök, vitlök, morot, färskost, salt och peppar. Han ville att rätten är simpel och vardaglig.

– Jag ville inte ha med alla sorters smaker, och kryddor som folk inte känner till eller kan få tag på.

Uppvuxen på gröt, potatis och kött



Hemma hos familjen Häggdahl är det traditionell matlagning som gäller. Alexander tror också att hans pappa kommer att gilla rätten, trots vissa utmaningar.

– Papp miin är uppvuxen på gröt, potatis och kött. Men han är trött på att laga samma sak, säger Alexander Häggdahl som en liten hälsning hem.

Flygande vegan-Jakob



Vid en annan station i köket ser jag Linda Långsjö som rullar valnötsbullar. Hon är fokuserad, i något slags odefinierbart zenläge.

Långsjö är klassens enda vegan och den mest erfarna vad gäller växtbaserad mat. Hon vill bli bättre på att använda proteinrika nötter i sin matlagning.

– Att lägga nötter i en varmrätt känns rätt nytt.

Linda Långsjö säger att man inte ska vara rädd för att göra stora vegetariska portioner. Kock radar mataskar på hylla. Bild: Yle / Matias Jungar

Till valnötsbullarna ska hon bjuda ugnsbakad batat och kikärtsröra. Men Långsjö vill inte endast prova på nytt. Hon tar sig an gamla husmansklassiker och transformerar dem till veganska.

Ett exempel är hennes version av den klassiska 70-talsrätten flygande Jakob. I hennes version byts broilern och baconet ut mot tofu och svamp.

Du får misslyckas



Långsjö förstår att en del kan ha svårigheter att byta fokus mot mer växtbaserad mat.

Hon poängterar att det inte finns några regler i köket, åtminstone inte i ditt hemmakök. Våga prova på något ovanligt i smakväg uppmanar hon.

– Jag är trött på att det ska vara så tryggt. Du får misslyckas, säger hon med eftertryck.

Fyra stekningar, sen händer det



Miraklet låter vänta på sig. Men ännu krävs det misslyckanden och nya försök. Det är fortfarande tyst i köket.

Ingen pratar, endast matlagningssymfonin spelar i perfekt samklang – kniv som hackar, stekpanna som fräser, en visp mot metallskålen.

– Det krävdes fyra stekningar innan de blev bra, säger Isabel Häggdahl om sina bönbiffar.

Isabel Häggdahls bönbiffar med krämig citronsås och korn.. En portion med bönbiffar, Bild: Yle / Matias Jungar

Grunden i hennes recept är vita bönor och quinoa. Tricket att få smak i dem är ordentligt med timjan, vitlök och sweet chili-sås.

Svar på bönorna

Också Isabel Häggdahl vill bevisa för sin familj att vegetariskt är gott. Och hon lär inte ha problem att konvertera familjen. För nu har vi kommit till undret.

Bönbiffarna blev nämligen inte bara bra, de slog henne med häpnad.

Isabel Häggdahl gör en citronsås till sina bönbiffar. Kvinnlig kock pressar citronjuice. Bild: Yle / Matias Jungar

– Det var ett mirakel. Jag blev chockad av bönbiffarna, säger hon och ler ohämmat.

Everything I do, I do it for you



Men också mirakel kan vara stökiga. Lyckligtvis finns det ingen annan yrkeskår, förutom städare, som städar lika effektivt som kockar.

Någon sköljer golvet, en annan vävar med moppen. Kastruller och kärl diskas. Stämningen är igen vördnadsfull när alla fokuserar på sin uppgift.

Det är ändå inte helt tyst. I bakgrunden spelar radion. Och lärare Anna Gripenberg sjunger med.

Don't tell me it's not worth fighting for

I can't help it, there's nothing I want more

Det förblir oklart om hon sjunger om vegetarisk mat eller Bryan Adams.

Alla kockstuderandes recept publiceras på Strömsös webb. Inga kockstuderande skadades under intervjuprocessen.