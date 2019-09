Mitch Marner tecknade jättekontrakt med Toronto: "Bra siffror för Mikko Rantanens läger, dåliga för Colorado"

Ishockeyspelaren Mitch Marner har förlängt kontraktet med Toronto. Han har knutits till klubben i ytterligare sex säsonger. Många unga stjärnor sitter fortfarande utan kontrakt och Marners avtal kommer att fungera som referens i de pågående förhandlingarna. Hockeyjournalister tror att Colorados Mikko Rantanen kommer att få ett maffigt kontrakt.

Toronto Maple Leafs 22-årige anfallsstjärna Mitch Marner har tecknat ett sexårskontrakt med klubben. Kontraktet är värt drygt 65 miljoner dollar, i snitt cirka 10,9 miljoner per säsong.

Under sommaren och hösten har spekulationerna kring förhandlingarna gått heta. Parterna spekulerades nyligen sikta på en treårsdeal, men nu blev det alltså hela sex säsonger. I NHL:s löneliga (snittlön) bemannar Torontoanfallare nu tre platser i topp-7.

Fyra Torontoanfallare – Auston Matthews, John Tavares, Mitch Marner och William Nylander – har 40,5 miljoner dollar i snittlön per säsong. Ungefär hälften av de 81,5 miljoner som NHL-lagen får spendera på löner per säsong.

Trots att träningslägren har kört igång sitter många tongivande unga anfallare fortfarande utan kontrakt. Matthew Tkachuk (Calgary), Mikko Rantanen (Colorado), Travis Konecny (Philadelphia), Brayden Point (Tampa Bay), Brock Boeser (Vancouver), Kyle Connor (Winnipeg) och Patrik Laine (Winnipeg) hör till den skaran.

Rantanen är en spelare som av allt att döma tar emot den ett halvt år äldre Marners kontrakt med glädje. Under de två senaste säsongerna har finländaren stått för 171 poäng på 155 matcher, medan Marners saldo är 163 poäng på 164 bataljer.

– Mikko Rantanen är lycklig just nu, han kommer att få bra betalt, kommenterade Ilta-Sanomats tidigare NHL-korrespondent Sami Hoffrén på Twitter.