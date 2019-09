En klassiker i det indiska köket i ny tappning – här kommer Butter Halloumi

Barn, vänner och föräldrar älskar. Jag älskar. Lätt att laga till många, går även att göra till få. Zeinas recept (Zeinas Kitchen) gör det dessutom lätt för alla att laga och få konsekvent samma goda smak varje gång. What's not to like?

Frida Allberg

Ingredienser, 4-6 portioner

400 g halloumi

2 gula lökar

2 st chili (uteslut eller minska mängd om du vill ha en mild sås)

1 msk riven ingefära

3 vitlöksklyftor

400 g krossad tomat (gärna finkrossad)

3 dl grädde

50 g smör

1 dl vatten

2 msk tomatpuré

1 msk socker (mängd kan minskas)

1 tsk kardemumma

0,5 tsk kanel

1 msk spiskumminfrön eller vanlig spiskummin

1 msk chilipulver (kan ersättas med paprikapulver)

salt & peppar

bladspenat och rostade mandlar att toppa med

Förslag på tillbehör: