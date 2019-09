Ex-inrikesminister Salvini lovar göra livet surt för Italiens nya regering

Det högerpopulistiska partiet Legas ledare Matteo Salvini lovar hindra den nya regeringens reformer med folkomröstningar. Salvini försäkrade för sina anhängare att partiet snarast ska få makten igen.

Inför tiotusentals åskådare försäkrade den tidigare inrikesministern på söndag kväll att Lega ska bombardera den nya regeringen med folkomröstningar för att stoppa dess försök att omintetgöra hans arbete.

- Om de rör vårt säkerhetsdekret kommer vi inte att samla 500 000 underskrifter, utan snarare fem miljoner för att försvara vårt lands heliga gränser, sade Salvini.

Italiensk lag kräver 500 000 underskrifter för att ordna en folkomröstning.

Matteo Salvini och hans högerpopulistiska Lega gjorde en politisk felbedömning, då de spräckte sin egen regering i hopp om nyval, men de andra partierna lyckades trots allt bilda en ny koalition utan Lega.

På söndag lovade Salvini med hänvisning till folkomröstningar att "en folkets regering" ska styra de kommande månaderna, i stället för "förrädarna" i den nya regeringen.