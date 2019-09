Forskning: Oroande höga halter mint och mentol i e-cigaretter

Bild: Hazem Mohamad / Alamy/ All Over Press

Forskarna oroar sig över gifthalterna i e-cigaretten. Person som röker en e-cigarett Bild: Hazem Mohamad / Alamy/ All Over Press

En ämnesblandning som i fjol förbjöds som livsmedelstillägg i mat i USA har påträffats i höga – och potentiellt farliga – doser i e-cigaretter, visar ny forskning.

Forskningsresultatet, som har publicerats i tidskriften JAMA Internal Medicine, pekar på e-cigarettens skadliga hälsoeffekter. Det handlar om den cancerrisk som lurar i mint- och mentolämnen som finns i e-cigaretter och rökfria tobaksprodukter.

Hälsomyndigheterna i USA utreder för tillfället sambandet mellan lungsjukdomar och e-cigaretter och andra ångrelaterade produkter. Det är speciellt sex dödsfall i USA som undersöks.

Forskarna varnar för substansen pulegon

Nivåerna av ämnet pulegon – som ingår i till exempel pepparmyntsolja och andra myntaoljor – som inhaleras av e-cigarettrökare är upp till tusen gånger högre än de mängder som en vanlig rökare får i sig vid rökning av vanliga mentolcigaretter, säger forskare vid Duke University School of Medicine.

I USA har livsmedels- och läkemedelsmyndigheterna förbjudit användningen av pulegon som tillsatsämne i livsmedel efter vädjanden från hälso- och miljöinstanser.

FDA:s (The Food and Drug Administration) regler för livsmedel är mycket striktare än de som gäller för e-cigaretter, konstaterar en av forskarna, Sven-Eric Jordt, vid Duke University School of Medicine.

Under 1970-talet kände tobaksindustrin redan till att pulegon inte var ett önskvärt tillsatsämne och då övergick man till syntetiska smaktillsatser.

Forskarna noterar att tobaksindustrin har minimerat mängden pulegon i cigaretter på grund av oro över dess giftighet.

Enligt forskarna behövs det nu varningar för de hälsorisker som inhalering av pulegon i e-cigaretter kan medföra.

Källa: Reuters