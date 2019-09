Krig mot tre miljoner civila pågår i Idlib: "EU kan inte köpa sig ut ur sitt ansvar", säger Jan Egeland

Syriska och ryska stridsplan intensifierar sina bombningar av rebellkontrollerade områden. Också sjukhus, ambulanser och skolor har bombats. Miljontals civila befinner sig mitt i skottlinjen i provinsen Idlib.

- Vi godtar inte att man för krig mot ett område med tre miljoner civila, säger Jan Egeland som har jobbat som FN:s sändebud i Syrien. I dag är han chef för norska Flyktinghjelpen.

Egeland säger att Idlib kan beskrivas som ett gigantiskt flyktingläger och att situationen i området är mycket skör.

Ungefär tre miljoner civila har hamnat i kläm mellan intensiva flygbombningar och väpnade jihadistgrupper. FN och andra hjälporganisationer har upprepade gånger varnat för en humanitär katastrof. Människor dödas och skadas. De saknar mat, vatten, mediciner och tak över huvudet.



Jan Egeland lämnade förra året uppdraget som chefsmedlare för FN:s humanitära insatser i Syrien och är numera generalsekreterare för norska Flyktinghjälpen. Jan egeland, chef för det humanitära arbetet i Syrien Bild: EPA/MARTIAL TREZZINI

Europa kan stå inför en ny stor flyktingvåg om ingenting görs

- Om ingen nu förhindrar att bombningarna trappas upp så kommer hundratusentals mänskor att fly och söka trygghet i Europa, säger Egeland.

Europa kan stå inför en ny stor flyktingvåg - trots att EU och Turkiet har ett avtal som ska stoppa flyktingar som försöker ta sig från Turkiet vidare till Europa.

EU har lovat ge Turkiet flera miljarder euro i ersättning för att hejda flyktingarna på den turkiska sidan.

Överenskommelsen mellan Turkiet och EU om flyktingar som inte ska släppas vidare till Europa I mars 2016 kom EU och Turkiet överens om att stoppa "den irreguljära* migrationen" från Turkiet till EU "för att förstöra människosmugglarnas affärsmodell och för att ge migranterna ett alternativ till att riskera livet".

Avtalets rättsliga status är oklar och ses som en politisk överenskommelse. Det handlar bland annat om följande: Alla nya irreguljära migranter som tar sig från Turkiet till de grekiska öarna kommer att återsändas till Turkiet . Migranter som inte ansöker om asyl eller vars ansökan anses vara ogrundad eller har nekats prövning sänds tillbaka till Turkiet. Ingen form av kollektiva utvisningar genomförs, och alla migranter utlovas skydd i enlighet med tillämpliga internationella standarder (flyktingar får till exempel inte utvisas eller avvisas till platser där deras liv eller frihet är i fara). EU står för kostnaderna för återsändandet av de irreguljära migranterna.

. Migranter som inte ansöker om asyl eller vars ansökan anses vara ogrundad eller har nekats prövning sänds tillbaka till Turkiet. Ingen form av kollektiva utvisningar genomförs, och alla migranter utlovas skydd i enlighet med tillämpliga internationella standarder (flyktingar får till exempel inte utvisas eller avvisas till platser där deras liv eller frihet är i fara). för återsändandet av de irreguljära migranterna. EU garanterar ett utbyte : För varje syrier som återsänds till Turkiet från de grekiska öarna kommer en annan syrier från Turkiet att vidarebosättas i EU

: För varje syrier som återsänds till Turkiet från de grekiska öarna kommer en annan syrier från Turkiet att vidarebosättas i EU EU anslår tre miljarder euro för flyktinghjälp i Turkiet och kommer senare att mobilisera ytterligare tre miljarder euro.

EU och Turkiet gjuter nytt liv i anslutningsprocessen (Turkiets medlemskap i EU) - förutsatt att Turkiet uppfyller de krav som EU ställer på landet.

(Turkiets medlemskap i EU) - förutsatt att Turkiet uppfyller de krav som EU ställer på landet. EU och medlemsstaterna ska arbeta tillsammans med Turkiet för att förbättra de humanitära förhållandena i Syrien, i synnerhet i områden nära den turkiska gränsen. Avsikten är att lokalbefolkningen och flyktingarna kan bo i säkrare områden .

. EU-kommissionen meddelade i början av år 2019 att avtalet fått önskad effekt ; antalet migranter som kommit till EU via Medelhavet har minskat kraftigt och också dödsfallen har minskat

; antalet migranter som kommit till EU via Medelhavet har minskat kraftigt och också dödsfallen har minskat Bland annat Amnesty och Human Rights Watch kritiserar överenskommelsen och anser att Turkiet inte är ett tillräckligt säkert land för att asylsökande ska kunna återsändas dit utan risk för att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling. Källa: Europeiska rådet , Migrationsinfo.se , Europaportalen * Irreguljär migration handlar om personer som rest in i ett land utan tillstånd eller som kommit in i landet lagligt och därefter förlorat sitt tillstånd att stanna kvar. Människor som ännu inte sökt asyl räknas också in i gruppen irreguljära migranter.

"Europa kan inte betala sig ut ur sitt ansvar"

Jan Egeland och den norska flyktinghjälpen är mycket kritiskt inställda till avtalet mellan EU och Turkiet.

- EU ska inte köpa sig ut ur sitt ansvar. Nu behövs det diplomati på hög nivå i Europa.

Syriska soldater på en stridsvagn i staden Khan Sheikhoun i provinsen Idlib i nordvästra Syrien 24.8.2019. Journalister fördes av den syriska regimen till ett tidigare rebellfäste som regeringsstyrkorna nyligen tagit över. En syrisk soldat i Idlib-provinsen den 24 augusti 2019.

Tiotusentals flyktingar har samlats vid den turkiska gränsen men där är det stopp, och de släpps inte in.

- Redan nu finns det över tre och en halv miljon syriska flyktingar i Turkiet som varken kan eller vill vara destinationen för syriska flyktingar, säger Jan Egeland.

Människor flyr efter att syriska regeringsstyrkor bombat Maar Shurin i utkanterna av Maaret al-Numan i nordvästra Syrien 25.8.2019. Människor flyr efter att syriska regeringsstyrkor bombat Maar Shurin i utkanterna av Maaret al-Numan i nordvästra Syrien 25.8.2019. Bild: LEHTIKUVA / AFP Omar Haj Kadour

Egeland anser att det är ohållbart att EU i över tre år betalat Turkiet för att stoppa syrier från att nå Europa och söka asyl där.

- Man kan inte använda miljarder euro till att betala andra för att ta det ansvaret. Europa kan inte bygga en fästning mot sin omgivning. Europa måste ta emot människor på flykt.

Han bedömer också att EU:s ordförandeland Finland kan hjälpa.

- Finland skulle kunna driva en flyktingpolitik som kan återupprätta den europeiska värdigheten och civilisationen.

Pojke efter syriska regeringsstyrkors flygräder i området Maaret al-Numan 28.8.2019 Pojke efter syriska regeringsstyrkors flygräder i området Maaret al-Numan 28.8.2019 Bild: AFP / Lehtikuva

Syriskt och ryskt flyg har intensifierat bombningarna i Idlib

Syriskt och ryskt stridsflyg har intensifierat bombningarna av mål i provinsen Idlib. Också sjukhus, ambulanser och skolor har träffats av bomber, uppger humanitära organisationer.

Syriens president Bashar al-Assad vill troligen inte att den sista rebellkontrollerade enklaven bli kvar, och regeringsstyrkorna kommer antagligen att försöka ta över området bit för bit.

Jihadisterna har inte å sin sida heller visat något intresse av att lägga ned sina vapen.

Det här kan leda till en utdragen slutstrid där miljontals oskyldiga civila får lida.



Flygbild 25.8.2019 visar förstörda byggnader efter att syriska regeringsstyrkor bombat byn Al-Tahh i provinsen Idlib. Flygbild 25.8.2019 visar förstörda byggnader efter att syriska regeringsstyrkor bombat byn Al-Tahh i provinsen Idlib. Bild: LEHTIKUVA / AFP Omar Haj Kadour

Kan tre strategiska nationer förhindra ett blodbad?

Frågan är om Ryssland, Iran och Turkiet kan och vill förhindra ett blodbad.

Jan Egeland säger att det måste gå att sätta press på de tre nationer som har inflytande: dels Ryssland och Iran på regeringssidan, och dels Turkiet på oppositionssidan.

Utöver tre miljoner civila i Idlib, finns där personer som betraktas som terrorister.

- Assadregeringen argumenterar att det är terrorister som har tagit över i Idlib. Ändå är mängden terrorister bara en försvinnande liten del av de tre miljoner människor som befinner sig inne i området, säger Egeland.

Idlib Stad i nordvästra Syrien, 60 km sydväst om Aleppo med ursprungligen 160 000 invånare (2010).

Före det syriska inbördeskriget ett betydande jordbrukscentrum och provinsens huvudort. Cirka 30 km norr om staden ligger några av de 40 övergivna samhällen som sedan 2011 utgör ett av Syriens världsarv.

Stridigheterna under det syriska inbördeskriget har drabbat staden hårt. Efter våldsamma protester mot landets ledare Bashar al-Asad i början av inbördeskriget intog rebellstyrkor staden.

År 2012 återtog Asadregimen kontrollen av Idlib

År 2015 intog oppositionsstyrkor igen staden. Efter det har staden och dess omgivningar blivit ett viktigt centrum för oppositionen mot Asadregimen.

En stor mängd flyktingar från andra delar av landet har sökt sig till området.

År 2018 inledde regeringsstyrkor med understöd av bland annat Ryssland en stor offensiv mot staden och det omkringliggande området.

Källa: Nationalencyklopedin Idlib är den enda provinsen i Syrien som ännu kontrolleras av rebeller Karta över Syrien och provinsen Idlib Karta över Idlib i Syrien Bild: Google

Inbördeskriget i Syrien är inte slut. Trafikskyltar med Idlib och Aleppo i Syrien. Bild: AFP / Lehtikuva

Källor: Reuters, AP, AFP, SR