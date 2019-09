Rapport avslöjar: Vattenläckage i flera sjukhus i Esbo och i Helsingfors i somras – vatten läckte in i operationssal medan operation pågick

Mitt under en operation rann vatten in i operationssalen i Tölö sjukhus i Helsingfors. Arkivbild. operation pågång i operationssalen Bild: YLE/Jessica Edén

Under sommaren 2019 skedde flera vattenläckage i sjukhus i huvudstadsregionen. Vatten läckte in i en operationssal i Tölö sjukhus mitt under pågående operation och ett söndrigt rör stängde av luftkonditioneringens avkylning i Tornsjukhuset när det var 30 grader utomhus. Det här framkommer i en rapport till styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS.

Vattenläckan i Tölö sjukhus i Helsingfors skedde i luftkonditioneringsutrymmet ovanför operationssalen. Det var ett varmvattenrör som började läcka och vatten rann genom taket in i salen, där det pågick en operation.

I Jorvs sjukhus i Esbo läckte vatten in i ett teknikschakt i K-tornet. Vid en avdelning på Ögon- och öronsjukhuset i Helsingfors upptäcktes en vattenläcka vid yttertaket och i Kirurgiska sjukhuset läckte avloppsvatten ut på grund av ett söndrigt avlopp.

Enligt rapporten har det sedan hösten 2018 varit känt att avloppen i Kirurgiska sjukhuset behöver repareras men på grund av resursbrist blev det av först i augusti 2019.

Luftkonditioneringen slutade fungera då det var 30 grader utomhus

Rapporten nämner också en läcka i det rätt så nyrenoverade Tornsjukhuset i Mejlans i Helsingfors.

Luftkonditioneringens avkylningssystem stängdes av i Tornsjukhuset på grund av ett söndrigt rör. Utomhus var det då 30 grader. Röret reparerades ändå samma kväll.

Tornsjukhuset renoverades i början av 2010-talet och togs i bruk igen i årsskiftet 2014-2015.

Förra veckan rapporterades dessutom om Nya barnsjukhuset som under det gångna året drabbats av fyra vattenskador. Och hösten 2018 framkom att den nyrenoverade Kvinnokliniken ska renoveras igen på grund av fuktskador.

Vatten rann ut i förlossningssalen i Kvinnokliniken 2018. Vatten rinner ut i förlossningssalen. Bild: Marjaana Siivola

"Antalet läckage är få i förhållande till byggnadernas storlek"

Yle Huvudstadsregionen kontaktade under fredagen fastighetsdirektör Vesa Vainiotalo för att ställa frågor kring sjukhusbyggnadernas skick.

Vainiotalo har inte tid för en intervju per telefon utan svarar bara per e-post. Han påpekar att sjukvårdsdistriktets totala fastighetsmassa är stor.

- Den sammanlagda arealen är nästan en miljon kvadratmeter. De läckor som hände i somras beror på att det finns sjukhus som ännu inte har renoverats eller för att det gått lång tid sedan renoveringen. I de här byggnaderna kan vattenrör eller avloppsrör gå sönder. Antalet läckage är få i förhållande till byggnadernas storlek, skriver fastighetsdirektör Vainiotalo vid HUS Lokalcentral.

"Alla skador kan inte förebyggas"

Vesa Vainiotalo skriver att han inte känner till detaljer om vattenläckan i Tölö sjukhus, men uppger att operationssalen har reparerats i augusti.

Vainiotalo bedömer att sjukhusbyggnadernas skick varierar.

- Det finns byggnader från 1800-talet till sådana som nyligen blivit färdiga. Vi genomför hela tiden förebyggande service och reparationer. Dessutom undersöker vi byggnaderna och reparerar gamla rör, men alla skador kan inte förebyggas.

Situationen är inte oroande, men kräver planering

Fastighetsdirektören påpekar också att renoveringar av sjukhus kräver att verksamheten flyttar och då måste man se till att den kan fortsätta på ett tryggt sätt.

"Patienter vårdas inte i utrymmen som inte är säkra"

Vainiotalo är ändå inte orolig.

- Situationen är inte oroande, men kräver planering. Det krävs att situationer förutses samt att vi reagerar då det sker något oförutsägbart.

Hur påverkar det här patienterna?

- Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt vårdas inte patienter i utrymmen som inte är patientsäkra. Överraskande situationer uppstår trots framförhållning och dessutom har vår kliniska och tekniska personal utbildats i att agera målmedvetet när störningar uppstår, skriver fastighetsdirektör Vainiotalo.

Tornsjukhuset renoverades under första halvan av 2010-talet. Vid bild på Mejlans tornsjukhus. Bild: Yle/ Lukas Rusk

"Mest bekymrar rörläckaget i Tornsjukhuset"

Björn Månsson (SFP), som sitter i styrelsen för sjukvårdsdistriktet HUS, reagerar mest på läckaget i Tornsjukhuset.

- Mest bekymrar rörläckaget i Tornsjukhuset då det är nyrenoverat. Där borde det inte ha kunnat inträffa.

- Det är mer förståeligt att det sker läckor i gamla sjukhus som Ögonkliniken. Men det är oförlåtligt att det kommer vatten genom taket under pågående operation. Det måste till varje pris undvikas, säger Månsson.

Tölö sjukhus ägs inte längre av HUS utan av försäkringsbolaget Veritas. Men HUS är hyresgäst i byggnaden tills det nya Brosjukhuset i Mejlans beräknas stå färdigt 2023.

Rapporten behandlas av HUS styrelse på måndag.