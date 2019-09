Svenska Yle lanserar Nyhetspodden: “För dig som är intresserad av nyheter men har ont om tid”

Nu kan du lyssna på Finlands första dagliga nyhetspodd. På tio minuter får du en snabb och begriplig fördjupning i dagens största nyhetshändelse.

Du ser dem i ditt flöde – de där långa insiktsfulla artiklarna som du borde läsa för att ha koll på läget och kunna leverera slagkraftiga analyser vid kaffebordet – men du scrollar vidare.

För du orkar, vill och hinner inte ta dig an dem just nu. Och det är okej. För nu finns det en podd som ger dig all den kunskap du behöver för att utses till kontorets nyhetsguru – och du kan lyssna på den närhelst det passar dig.

NYHETSPODDEN – VAD, VAR, NÄR? Utkommer varje vardag klockan 15.30

Fördjupar, förklarar och analyserar dagens största nyhet

Ett avsnitt är 10-15 minuter långt

Carin Göthelid och Johannes Tabermann turas om som programledare

Gästande experter i varje avsnitt

Finns på Arenan och i podcast-appar

– Det här är en podd som du kan lyssna på till exempel på vägen hem från jobbet. Den är tillräckligt kort för att du ska hinna lyssna på den innan du kommer hem och barnen skriker och det flyger köttfärssås runt huvudet på dig, säger Jonna Nupponen som är producent för Nyhetspodden.

Poddavsnitten är 10-15 minuter långa och avhandlar ett ämne per avsnitt – dagens största nyhet.

Lätt att ta till sig – men “ingen snarvelpodd”

Programledare är Carin Göthelid och Johannes Tabermann, bekanta namn från från Aktuellt 17 på Yle Vega. De turas om att hålla i trådarna och guidar lyssnaren genom nyhetsträsket tillsammans med gästande experter.

– Då man får möjligheten att dyka ner i ett intensivt samtal med någon som verkligen är insatt i frågan kommer man ganska långt på tio minuter. Samtidigt är det inget krogsamtal, som vi alla vet att kan bli lite spretigt, förklarar Nupponen.

Producenten är noga med att betona att det är ämnet som har huvudrollen i Nyhetspodden.

Brinner för att förklara världen

Programledarna själva är taggade på att kasta sig ut i poddvärlden.

– Det här är en chans att få göra audio på ett nytt sätt. Vi fördjupar samtidigt som det ska vara lätt för vem som helst att ta till sig innehållet, säger Tabermann.

– I hela mitt yrkesliv har jag drivits av att hitta på nya sätt att berätta och förklara de viktigaste sakerna som händer i världen. Jag vågar nog påstå att det här är allas vår passion, säger Göthelid.

Att förfarandet sker just i poddform tycker radarparet känns naturligt då man ser sig omkring.

– Alla går omkring med hörlurar i öronen. Att lyssna är populärt, säger Göthelid.

– Ljudinnehåll har gjort comeback! utbrister Tabermann.

Nyhetspodden publicerar nya avsnitt varje vardag klockan 15.30. Det kan ändå dröja innan det första avsnittet av podden dyker upp i podcastapparna - men du hittar det genast på Arenan.