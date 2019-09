Bytesbörsen 17 september

Jorma i Pargas vill bli av med tre stycken gula matpumpor (25 cm i diametern). Ring 0400 125 648.

(25 cm i diametern). Ring 0400 125 648. Annika i Pargas efterlyser en normalstor bokhylla . Ring 0400 987 703.

. Ring 0400 987 703. Camilla på Kimitoön efterlyser en uteoverall storlek 150. Ring 0400 744 925.

Pulsatortvättmaskinerna gick redan åt!

Så här fungerar Bytesbörsen: Kontakta Bytesbörsen så här: Bytesbörsen sänds i Yle Vega Åboland varje tisdag kl. 9.16

Ring in under sändningens gång till 02 271 7833

Skicka e-post till aboland@yle.fi

Whatsapp till Yle Åboland 044 522 3030

SMS till redaktionen: skriv vegaabo och ditt meddelande, skicka det till 16261 (ett meddelande kostar 0,40 €)

Ring in under veckan till 02 271 7859 Regler: Du kan efterlysa det du behöver, ge bort saker gratis eller byta mot något lämpligt.

Försäljning är förbjudet. Det finns andra kanaler om du vill sälja saker.

Du får efterlysa vad du vill bara det följer god sed. Observera att vi inte förmedlar djur, vapen eller dylikt. Undvik att puffa evenemang.