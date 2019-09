Elvafaldiga FM-vinnaren Minna Nikkanen lägger av – skadeproblem ledde till beslutet: "Fint att lyfta finländsk damstavhoppning till en helt ny nivå"

View this post on Instagram

Olen päättänyt lopettaa pitkän urheilu-urani. Viime vuosina on ollut haasteita ehjänä pysymisen kanssa, jonka vuoksi uskon, että huipputuloksiin palaaminen on liian hankalaa. On kuitenkin ollut hienoa olla se urheilija, joka nosti suomalaisen naisseiväshypyn täysin uudelle tasolle. Iso kiitos kaikille, jotka on olleet mukana urheilussani. Niin katsomossa kuin tiimissä... Valmentajalleni Jarnolle, perheelle/lähipiirille, hierojalle Markku Lohelle, fyssari Peter Halenille, treenikavereille, Someron Esalle, yhteistyökumppaneille, TSUA:lle, managereille @espoonborza @teroheiska Jukka Härkönen, Someron kaupunki, lääkäreille... Kaikkia on vaikea mainita tässä, mutta ihan jokaiselle joka on auttanut mua/meitä mun uralla 😇 . I have decided to end my long polevault career due to difficulties during past few years. I want to thank you all who has helped me during my career and especially in English awesome international competition organizators. It has been amazing to take part on your well organized competitions 😇