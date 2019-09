Paf gör tvärtemot Veikkaus och begränsar vinnande spelares insatser: ”Paf är inte för alla”

Om du är en duktig storspelare inom sport kan det hända att det åländska spelbolaget Paf begränsar dina insatser – men också förlorare stoppas. Vi är inte en plats för proffs att livnära sig, säger Pafs kommunikationschef Ludvig Winberg.

Yle Sporten skrev förra veckan om finlandssvenska Tonis och Dans ständiga krig mot insatsbegränsningar – ett ämne som de flesta spelbolag inte vill diskutera.

De finländska monopolbolagen Veikkaus och Paf har skilda ståndpunkter i frågan.

Veikkaus chef för sportspel, Juha-Matti Mäkilä, anser att bolaget har ett moraliskt ansvar att behandla alla kunder lika och vägrar begränsa vinnande spelare.

– Spelbolagens kärnverksamhet är oddssättning och alla borde ha resurserna som krävs för att satsa på det. Bolagen borde ha förutsättningar för att godkänna alla spelares spel, säger Mäkilä.

Men på Paf händer det att spelare begränsas.

– Vi stänger aldrig av en spelares konto helt, men om du är en professionell storspelare i vadslagningen så kan ditt spelkonto bli begränsat, säger kommunikationschef Ludvig Winberg.

Hur Paf bedömer om en spelare är ett proffs vill bolaget inte gå in på.

Hur kan Veikkaus klara av att erbjuda spel utan begränsningar och inte ni?

– Vi svarar inte på frågor gällande Veikkaus, det får ni fråga direkt av dem.

Vad kollar ni in hos spelarna då ni bestämmer om begränsningar?

– Det är en affärshemlighet, så det avböjer vi att kommentera närmare.

Winberg säger att kunderna redan godkänt att de kan bli begränsade då de skapar spelkontot, eftersom det står i Pafs regler och villkor.

Hur brukar spelarna reagera då de blir begränsade?

– Är man en professionell storspelare inom vadslagningen så känner man sedan länge till att man kan bli begränsad, jag tror till och med att det ger en viss status i de spelkretsarna när man lyckats bli begränsad av ett spelbolag. Så det är sällan vi får några reaktioner tillbaka.

Hur motiverar Paf begränsningarna för vinnande spelare?

Winberg bedömer att Pafs vinstmarginaler skulle påverkas om vinnande storspelare fick husera fritt och menar att det nuvarande systemet gynnar småspelarna, som nu kan spela till bättre odds.

I fjol gick 31,6 procent av Pafs onlinespelare på plus.

– Vill man spela stort och därmed också riskera att förlora stort, då ska man gå någon annanstans. Låter vi proffsen få som de vill kommer det vara mycket färre spelare som vinner och det är inte det Paf handlar om. Paf är inte för alla, vi är för vanliga personer som vill ha roligt.

En annan orsak som Winberg nämner är matchfixning. Paf vill kunna begränsa spelare som uppvisar ett misstänkt mönster i sitt spelande.

Är det rättvist för ett bolag som har monopol att särbehandla vissa spelare och lägga personliga begränsningar?

– Det enda monopol Paf har är gällande fysiska spelautomater på Åland, i övrigt konkurrerar vi med hundratals andra aktörer. Det finns alltså oändligt med möjligheter för kunden att hitta den sida som passar honom eller henne bäst.

Paf begränsar inte bara vinnande spelare utan också förlorare.

I fjol somras bestämde bolaget att enskilda spelare maximalt får förlora 30 000 euro under ett år.