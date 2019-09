Framkommer i rapport om sommarens verksamhet.

Under sommaren 2019 skedde flera vattenläckage i sjukhus i huvudstadsregionen. Vatten läckte in i en operationssal i Tölö sjukhus mitt under pågående operation och ett söndrigt rör stängde av luftkonditioneringens avkylning i Tornsjukhuset när det var 30 grader utomhus. Det här framkommer i en rapport till styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS.