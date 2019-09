Teaterrecension: Sapiens segertåg mot utplåning eller evigt liv

På Nationalteatern blir Yuval Noah Hararis succébok Sapiens till en både humoristisk och hisnande teaterföreställning om mänsklighetens historia och framtid.

Den israeliska historikern Yuval Noah Hararis bok Sapiens (2011) är en kortfattad historia om mänskligheten.

Med ett evolutionsbiologiskt grepp förklarar Harari hur Homo Sapiens, som sjuttiotusen år sedan var en obskyr art av människoapa bland flera andra, kom att få en så dominerande ställning på vår planet och på vägen orsakade enorma förändringar i planetens flora och fauna.

Boken blev en global braksuccé när den översattes till engelska 2014. Den följde det evolutionära perspektivet ända fram till idag och kunde därtill formulera de stora frågor som väcks då detta perspektiv riktas mot framtiden.

Dramatiseringen på Nationalteatern (i samarbete med performanskollektivet Wauhaus och danscentret Zodiak) görs som en parodi på en naturdokumentär. Berättaren är Jarmo Heikkinen, som är rösten i Finlands ikoniska naturdokumentärserie Den vida naturen (fi. Avara luonto). För regi och koreografi står Anni Klein och Jarkko Partanen.

Från ett avlägset makroperspektiv zoomar vi hela vägen in till vår tid och Helsingfors och Nationalteaterns stora scen där vi åskådare sitter och ser på ett skådespel så som människor har sett på olika typer av skådespel i tusentals år.

I

Till en början är Homo Sapiens en blygsam art av människoapa bland flera andra besläktade arter.

Monista eri ihmislajeista koostuva esihistoriallinen joukko nostaa palvoen päänsä päälle kiven, johon on hakattu Suomen leinoja. Kuvan laidassa kameraa tuijottava täytetty lammas.

Det abstrakta tänkandet ger upphov till revolutionerande koncept som pengar, skriftspråk och religion. Monista eri ihmislajeista koostuva esihistoriallinen joukko nostaa palvoen päänsä päälle kiven, johon on hakattu Suomen leinoja. Kuvan laidassa kameraa tuijottava täytetty lammas. Bild: Katri Naukkarinen

Med upptäckten av elden kunde Sapiens röja plats för jaktmarker och tillaga mat vilket gav henne ytterligare möjlighet att utveckla sin tankekapacitet. Det gav upphov till språket, som möjliggjorde skvallret, som möjliggjorde samlevnad i större gemenskaper än förr.

Enligt Harari är skvallret språkets viktigaste funktion även idag, uppförstorat i tidningar och teveprogram.

Sapiens började tämja djur och bruka jorden. Småningom utvecklade Sapiens ett abstrakt tänkande som möjliggjorde nya revolutionerande teknologier som religion, skriftspråk och pengar. Dessa presenteras med en varm och lätt humor som smått absurda sociala överenskommelser.

Dessa egendomliga samlevnadsformer möjliggör gradvis allt mer avancerade samhällen. Till slut kommer vi fram till den vetenskapliga revolutionen.

Den beskrivs som upptäckten av de vita fläckarna på kartan och i kunskapen och som genast får horder av kunskapstörstande individer att strömma till och utforska dem.

Därifrån är vägen kort till människans första steg på månen och kärnvapen som kan utplåna allt liv på jordklotet.

Rakt men utan pathos tar föreställningen tag i de ödesfrågor som mänskligheten står inför just nu: å ena sidan den helt reella möjligheten att enskilda människor inom en snar framtid kan leva praktiskt taget i evighet, men å andra sidan artens helt reella risk för total utplåning i kärnvapenkrig eller miljöbelastning.

Scenerna i föreställningen blir i viss mån illustrationer av berättarröstens narrativ (”eldens upptäckt”) vilket regin ironiserar över då skådespelarna emellanåt stelnar till montrar på naturhistoriska museum där skinnklädda skyltdockor agerar grottmänniskor.