Harvardprofessorn med en plan för allt vill bli demokraternas presidentkandidat - men kan Elizabeth Warren vinna över Donald Trump?

Elizabeth Warren håller tal vid Washington Square Park i New York.

Elizabeth Warren talade inför väljare framför triumfbågen i Washington Square Park. Elizabeth Warren håller tal vid Washington Square Park i New York. Bild: AFP / Lehtikuva

När Elizabeth Warren kliver upp på scenen framför triumfbågen i Washington Square Park i New York är det lite som på hemmaplan för den 70-åriga Massachusettssenatorn.

I det urbana och internationella New York har såväl den liberala, välutbildade medelklassen som fackförbunden ett starkt fotfäste. Det här är demokratisk mark.

- Vi ska ha en ekonomi som jobbar för alla amerikaner, och inte bara för rika och för folk med goda kontakter, deklarerar Warren.

Det är ett budskap som hon upprepade gånger fört fram både i debatter och i kampanjen.

Warren has a plan for that

Milam Milhouse har nyligen blivit klar med studierna. Han är en av över tiotusen i publiken som kommit för att följa med Warrens tal.

Warren-anhängare. Milam Milhouse tror på Massachusettssenatorns planer. Miles Milhouse är en ung Warren-supporter. Bild: Yle/Ville Hupa

- Av de demokratiska kandidaterna har Warren den mest trovärdiga planen för sin politik. Både gällande studieskulder, hälsovård, klimatet och miljön.

En plan. Frasen har kommit att bli ett varumärke för Warren, som verkar ha vidlyftiga och detaljerade planer för nästan allt. Kampanjen har också börjat sälja produkter med texten Warren has a plan for that.

Planerna kan beskrivas som omfattande.

Det handlar till exempel om att reformera hälsovårdssystemet i grunden så att alla amerikaner inkluderas i den offentliga sjukvården.

Klimatförändringen ska bekämpas genom satsningar på 3 000 miljarder dollar under tio års tid.

Över tiotusen personer samlades i Washington Square Park i New York för att följa med Elizabeth Warrens tal. Washington Square Park, New York. Bild: Yle/Ville Hupa

Studieskulder ska efterskänkas för nästan alla amerikaner, dagvården ska bli skattefinansierad.

Varifrån kommer pengarna? Finansieringen ska bland annat ske genom en miljonärsskatt på all egendom som överskrider 50 miljoner dollar.

Professorn och läraren som gärna förklarar

Warren har varit anställd som juridikprofessor på Harvard och har också jobbat som lärare.

Hon har gjort sig känd som en påläst och driven politiker, som gärna i detalj förklarar hur hon resonerar och ämnar agera om hon väljs till president.

Liz Stevenson (vill vänster) med väninnan Lena Glazer. Liz Stevenson (vill vänster) med väninnan Lena Glazer fotograferade i samband med Elizabeth Warrens tal i New York. Bild: Yle/Ville Hupa

Vissa tycker att det ibland blir för mycket. Hennes förklarande övergår i ett mästrande, som riskerar att stöta bort vissa väljare, har det sagts.

Warren själv har erkänt att hon ibland kunde förenkla sin retorik. Men lärarinstinkterna sitter djupt.

Samtidigt kan lärarbakgrunden vara ett trumfkort.

- Jag jobbar inom utbildningen och älskar att Warren har erfarenhet som lärare, säger Liz Stevenson.

- Men i kväll kommer hon att tala om korruption, som också är ett stort tema, särskilt under Donald Trumps tid.

Växande ojämlikhet engagerar

I Warrens analys är den amerikanska kongressen korrumperad. Alltför många folkvalda idag är beroende av kampanjbidrag från storföretag och lobbyister. Den osunda alliansen måste brytas, lyder budskapet.

- Första steget blir att ta itu med korruptionen med hårdhandskarna, säger Warren uppe på scenen och gör en liten paus.

- Och det gäller också korruptionen i Vita huset.

Anhängarna brister ut i applåder.

Som juridikprofessor specialiserade sig Warren på konkurslagstiftning.

Det var under den tiden som den tidigare republikanen säger sig ha fått upp ögonen för medelklassens bekymmer - och valde att bli demokrat.

Warren har berättat om hur hon såg när egenföretagare gick i konkurs när de inte klarade av att betala tillbaka sina lån på grund av skyhöga räntor. Eller när stigande kostnader för dagvård, utbildning eller hälsovård, drabbar medelklassen.

En växande ekonomisk ojämlikhet, finanskrisens följder och Donald Trumps presidentperiod har gett dessa frågor en ny sprängkraft och blåst liv i demokraternas vänsterfalang.

Men Warren är inte ensam om att kämpa om rösterna på vänsterkanten. Bernie Sanders har länge uppfattats som frontfiguren för den progressiva falangen inom demokraterna.

Så vad skiljer egentligen kandidaterna?

-Sanders ligger mer vänsterut och bygger mycket av sin politik på socialism. Warren har ett en ett sundare grepp om de ekonomiska grunderna, säger Miles Milhouse.

Kritik för ekonomisk populism och för kappvändning kring kampanjdonationer

Elizabeth Warren har fått kritik. Medan hennes kampanj intygar att de ambitiösa visionerna och stora planerna vilar på en trovärdig ekonomisk grund har flera ekonomer ifrågasatt kalkylerna.

Tidigare i år beslöt Warren att upphöra med att ta emot kampanjpengar från rika och mäktiga donatorer.

Beslutet har av vissa anklagats för att vara populistiskt, med tanke på att Warren tog emot pengar från samma donatorer så sent som i fjol, då hon tävlade om en plats i senaten.

Många som minns Hillary Clintons valförlust i det förra valet, har också frågat sig om en progressiv, liberal kvinna från den övre medelklassen ska kunna vinna tillräckligt många röster i de mer konservativa delarna av landet, för att bli vald till president.

Och ska Warren lyckas locka till sig röster från de svarta väljarna, som enligt mätningarna hittills i stor skara stöder Joe Biden bland demokraternas presidentaspiranter?

Sam Greenspan, kampanjarbetare. Han säger att Donald Trump är rädd för starka kvnnor som Elizabeth Warren. Sam Greenspan, kampanjarbetare håller i ett paraply och Elizabeth Warrens kampanjmaterial. Bild: Yle/Ville Hupa

Kvällens publiken, över tiotusen i Washington Park, är till övervägande del vit, noterar jag.

Men åtminstone här litar man på sin favorit och på hennes förmåga att besegra Donald Trump.

- Donald Trump är rädd för Elizabeth Warren. Han är rädd för starka kvinnor, och hon är en av de starkaste kvinnorna i det här landet, menar 21-åriga kampanjarbetaren Sam Greenspan.