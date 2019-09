Raseborgs enda bank med kvällsöppet och utan avgifter – efter en månad har både restauranger och kunder hittat matsvinnsbanken i Karis

Matsvinnsbanken i Karis har fått en riktig rivstart. Efter en månad har ett tiotal restauranger i Ekenäs, Karis och Pojo hakat på trenden att ta tillvara överbliven mat och ge det till matsvinnsbanken i stället för att slänga maten i soporna.

En av dem är salladskaféägare Samira Zaoui-Nyberg i Ekenäs.

- När lunchen är slut går jag genom hur mycket mat jag har kvar. Efter det skickar jag ett meddelande till matsvinnsbanken och packar den överblivna maten i kärl, säger Samira Zaoui-Nyberg.

Enligt henne går det lika snabbt att sätta maten i kärl som att slänga maten i soporna. Det känns också mycket bättre.

Istället för att det blir matsvinn kommer Zaoui-Nybergs soppor, bröd och sallader till nytta och glädje för någon som inte har tid, ork, lust eller råd att göra middag just den kvällen.

- När jag för mina kärl ena kvällen får jag dem diskade och rena tillbaka följande dag.

Förbättringar är också på kommande.

- Jag har förstått att vi som är med i matsvinnsbanken snart får kärl av banken. Efter det blir det ännu enklare, säger Samira Zaoui-Nyberg som hoppas att ännu fler restauranger ansluter sig till banken.

Initiativtagare till matsvinnsbanken i Karis är Karisbon Sole Garghentino-Nygård. Hon håller banken öppen så gott som varje kväll.

- Det har kommit in mat nästan varje dag och ingenting har blivit kvar, säger Garghentino-Nygård som är en riktig eldsjäl.

Hon sköter hela ruljangsen på egen hand utan att få ett korvöre för det. Tvärtom kostar matsvinnsbanken henne en bra slant eftersom hon själv står för hyran av en liten lokal mitt på Köpmansgatan i Karis.

- I framtiden hoppas jag få hjälp med finansieringen så jag skulle kunna öppna matsvinnsbanken i en större lokal, säger Garghentino-Nygård, som hittills har fått ett understöd som täcker cirka två månaders hyra i nuvarande lokal.

Hon drömmer om att kunna hålla gratis föreläsningar om kvällarna för ensamma, äldre eller drogberoende.

I framtiden hoppas hon också kunna anställa någon långtidsarbetslös eller ungdom som saknar studieplats och som riskerar falla mellan stolarna.

- Jag har fått enbart positiv feedback. Det enda tråkiga är att jag kan hålla öppet endast om kvällarna eftersom jag jobbar dagtid, säger Sole Garghentino-Nygård.