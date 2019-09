Han orsakade brexitomröstningen och blev Storbritanniens impopuläraste politiker – nu bryter David Cameron tystnaden i sina memoarer

När David Cameron som brittisk premiärminister kallade till folkomröstning om brexit kunde han inte förutse vart det skulle leda. Nu säger han sig vara deprimerad över brexit och tror att det eventuellt blir nödvändigt med en andra folkomröstning. Camerons memoarbok "For the Record" väcker starka känslor i dagens polariserade Storbritannien.

Enligt tidningen The Economist ogillar över 60 procent av britterna David Cameron.

Han har visserligen sällskap av många andra impopulära brittiska politiker - de verkar utgöra en snabbt växande skara i dessa brexittider.

Boken innehåller svidande kritik av konservativa partikamrater, som "lämnade sanningen hemma" när de i Camerons ögon bedrev sin förfärliga kampanj för att lämna EU i stället för att stöda regeringens linje för att stanna i unionen.

Johnson för brexit av karriärskäl

Den mest namnkunnige av de här politikerna är Boris Johnson, som enligt Cameron satsade på brexitkampanjen främst med tanke på sin egen politiska karriär.

En lyckad satsning måste man tillstå - den bar ända till premiärministerposten.

Johnson trodde egentligen inte på brexit, hävdar Cameron. Han hänvisar till ett sms som han fick år 2016 där Johnson skrev att "Brexit kommer att krossas som en padda under en harv".

Att han trots det idogt arbetade för brexit var alltså, enligt Cameron, för sin egen politiska framgångs skull.

Aningslös och privilegierad

Att brexitsidan vann folkomröstningen gör Cameron ångerfull i dag, men han anser fortfarande att det var rätt att hålla omröstningen.

The Economist hänvisar till uppgifter om att bara kring tio procent av britterna i början av år 2016 ansåg att EU-medlemsskapet hörde till landets största problem.

Många anser att Cameron, som är både rik och privilegierad och dessutom släkt med drottningen, helt enkelt inte kunde begripa hur arga många britter var över de nedskäningar som hans regering hade gjort.

Hoppades på stöd av drottningen

Cameron avslöjar också i sin bok att han inför den skotska folkomröstningen om självständighet år 2014 hade ställt en förfrågan till slottets tjänstemän om drottningen "kunde höja ögonbrynen - ens med en kvarts tum".

Tidningen The Guardian kopplar ihop det med att drottningen lite senare bad folk "att tänka efter mycket noggrannt angående sin framtid".

I en intervju för BBC säger Cameron också att drottningens ord kan ha bidragit till en något annorlunda uppfattning inför omröstningen, där skottarna röstade för att stanna kvar i Storbritannien.

Efterspelet i Camerons konservativa Tory-parti med kritiska tongångar mot EU och omfördelningar på ministerpallar kan enligt The Guardian ha lett fram till att Cameron lanserade idén om att hålla en folkomröstning om EU-medlemskapet.

Känslans kraft

Cameron medger i sin bok att han inte till fullo förstod känslans kraft i förhållande till brexit. The Spectator undrar hur det kunde vara så.

EU-medlemskapet har delat åsikterna i hans parti under decennier.

Cameron valde en kanske lite modernare linje att inte "klampa på" i den här frågan. Det uppfattades som ett undvikande - inte en politisk linje.

Om en ledare inte tar upp vitala frågor så gör andra det, blir tidningen konklusion. Initiativet gled alltså ur Camerons händer.

Blir aldrig förlåten

- Det finns människor som aldrig kommer att förlåta mig för brexitomröstningen, säger Cameron.

Han blir ofta stoppad på gatan av folk, som lägger skulden på honom för det kaos Storbrtannien befinner sig i i dag.

Cameron avgick år 2016 efter att ha förlorat folkomröstningen, där 51,9 procent röstade för Storbritanniens utträde ur EU.

Källor: The Economist, BBC, The Guardian, The Spectator