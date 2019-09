Kärlek och anarki-festivalen kör igång, här är några filmer du skall hålla ett öga på

Öppningsfilmen är Blinded by the light som förväntas bli årets feelgood-film. Javed (Viveik Kalra) är en ung man som hittar Bruce Springsteens musik. Och efter det är inget sig likt. Javed (Viveik Kalra) sitter på sin säng och lyssnar på Bruce Springsteen. Bild: R&A 2019

Kärlek & Anarki eller Helsinki International Film Festival bjuder på 159 långfilmer och närmare 200 kortfilmer under elva dagar.

Trots festivalens namn handlar filmerna om mycket mer än bara kärlek och anarki, även ångest och eufori, skräck och humor, musikdokumentärer, konstnärsporträtt, åsikter och relationsstrul ryms med.

Festivalen öppnar med feelgood-filmen Blinded by the light av Gurinder Chadha (även känd med filmen Bend It Like Beckham, 2002). En berättelse om den unga Javed vars liv förändras då han hittar Bruce Springsteens musik. Filmen får biopremiär den 8.11.

Här ytterligare några filmtips:

High Life - av Claire Denis

Claire Denis första film på engelska, där hon låter Robert Pattison flyga runt i rymden och fundera på livets stora frågor.

Robert Pattinson spelar en dödsdömd i yttre rymden. Monte (Robert Pattinson) i rymddräkt, står i en dörröppning. Bild: R&A 2019

Her Smell - av Alex Ross Perry

En arg Elisabeth Moss spelar en självdestruktiv punkstjärna som försöker hitta sin kreativitet igen.

Becky Something (Elisabeth Moss) har det inte lätt. Becky (Elisabeth Moss) stirrar in i en spegel. Bild: R&A 2019

En gang Aurora / Once Aurora - av Benjamin Langeland och Stian Servoss

En annorlunda musikdokumentär om den norska sångaren, musikern och producenten Aurora Aksnes.

Aurora har skrivit musik sedan hon var barn och gör nu internationell karriär. Närbild på sångaren och musikern Aurora Aksnes. Bild: R&A 2019

The Lighthouse - av Robert Eggers

Willem Dafoe och Robert Pattinson som fyrvaktare på en karg ö i New England på 1890-talet. Filmen får biopremiär 15.11.

Konflikter är under uppsegling då Thomas Wake (Willem Dafoe) och Ephraim Winslow (Robert Pattison) då ska leva på samma ö. En svartvit bild på Thomas Wake (Willem Dafoe) och Ephraim Winslow (Robert Pattison) står nedanför en fyr och tittar ut mot havet. Bild: R&A 2019

Danmarks sønner / Sons of Denmark - Ulaa Salim

Ulaa Salim debutfilm är en dramathriller om ett framtida Danmark där radikaliseringen och spänningen mellan olika etniska grupperingar är hög.

Zakaria (Mohammed Ismail Mohammed) är ung och förvirrad. En mörk närbild på Zakaria (Mohammed Ismail Mohammed). Bild: R&A 2019

Filmerna nominerade till Nordiska Rådets filmpris

Trine Dyrholm och Gustav Lindh i den danska filmen Hjärter dam Trine Dyrholm och Gustav Lindh i filmen "Hjärter dam". Bild: Kärlek & Anarki-filmfestivalen

De nominerade filmerna är: Blindsone / Blind Spot (Norge), Rekonstruktion Utøya, (Sverige), (som du även kan se på Arenan) Hvítur, hvítur dagur / A White, White Day (Island), Dronningen / Hjärter Dam (Danmark) och Aurora (Finland).

Här kan du läsa mer om de nominerade filmerna.

Sist men inte minst, ett stort paket med kortfilmer, både inhemska och internationella.

Kärlek & Anarki pågår den 19 - 29.9.