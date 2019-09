"Nu ser det ut som en längre paus och om det sen är slut på karriären så är det" – Sjundeå räknar inte med von Numers som fortfarande lider av hjärnskakningen

Alexander von Numers lever för tillfället i limbo. I april drog han på sig en hjärnskakning i kvartsfinalmatchen mot Grankulla IFK och var ur spel under våren. Nu är det klart att Sjundeå IF inte räknar med honom den här säsongen. von Numers säger själv för Yle Sporten att så gott som allting är osäkert just nu, till och med framtiden som handbollsspelare.

Under dagens pressinfo berättade Teddy Nordling för Yle Sporten att de inte räknar med von Numers den här säsongen. Han är för tillfället ur spel på obestämd tid.

– Det är väldigt svårt för oss att ta ställning till hans fortsättning i år, eller överhuvudtaget inom handbollen.

Ett samtal till von Numers bekräftade att det finns en risk att det inte blir någon handboll alls mera. Hopp finns ändå ännu.

– Mycket möjligt. Svårt att säga. Neurologiskt är jag helt i skick. Benena fungerar bra, armarna fungerar bra och balansen fungerar bra. Det är överbelastning och att processa spelet som påverkas. Men man kan ju hoppas att det blir bättre.

Så du har inte sagt farväl helt och hållet?

– Hoppas ska man ju alltid. Inte vågar jag säga så här att är det slut eller är det inte. Just nu ser det ut som en längre paus och om det sen är slut på karriären så är det. Det är inte någonting att sörja över. Det är lite som det är.

"Lever i limbo"

Det var under vårens slutspelsmatcher som von Numers fick en smäll då han körde in i Grankulla IFK:s försvarsmur. von Numers tvingades lämna planen och missade flera matcher under våren.

von Numers berättar för Yle Sporten att vardagen var svår i början och han tvingades till exempel sluta sitt sommarjobb i juli på grund av hjärnskakningen.

Nu rullar vardagen redan på så gott som normalt, trots att det tidvis är svårare. Under sommaren har han också tränat en del, med avbrott med jämna mellanrum. Nu har han tagit paus på obestämd tid.

– Det är tyvärr lite så att man lever i limbo. Man vet inte riktigt att är man med eller är man inte. Dag för dag kollar jag hur det känns. Under försäsongen blev det för mycket helt enkelt.

– Symptomen märks främst vid hög ansträngning.

Har du kunnat träna alls under den senaste tiden?

– Jo, i små mängder är det ingen fara. Det är matcher som orsakar mest problem. Träningar går helt okej.

– Förstås går jag på länk och håller uppe konditionen. Men en handboll har jag inte rört på en stund nu. Jag har hållit mig borta för att inte bli så frestad att vara med och hoppa in för tidigt. Att springa intervaller varje dag är nog inget att sträva efter nu.

Vad är det för symptom du lider av?

– Illamående och huvudvärk. Man ligger i sängen kanske en dag och känner sig lite bakfull några dagar efteråt.

von Numers säger att han undersökts grundligt och gjort magnetundersökningar både för huvudet och nacken. De gav båda rena papper. Medicin har han också ätit för huvudvärken. Att hålla sig borta från för hård träning säger han är vad som gäller nu.

– Det är inte så mycket man kan göra. Det är bara att låta tiden läka såren så att säga.

– Konstigt att det har hållit i sig så här länge men det visar ju också att man inte är färdig att spela handboll på den nivån man skulle villa spela.