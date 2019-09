Ronja Stanley ville börja från början – lämnade skivbolag och sitt gamla artistnamn bakom sig

New Ro.

New Ro utmanar på Vegatoppen med låten Guns. New Ro.

Ronja Stanley är tidigare känd i musikvärlden under pseudonymen Ronya, men går numera under artistnamnet New Ro. Hon ville lämna allt bakom sig och börja från början.

Musiken var tidigt en del av Stanleys liv. Redan i dagis gick hon omkring och sjöng hela tiden. Det var hennes grej.

Hon konstaterade även i tidig ålder att hon tyckte om att uppträda, men även att hon måste skriva egna låtar om hon ska bli rockstjärna.

Det här är New Ro Heter egentligen Ronja Stanley

Hemma från Helsingfors

Uppträdde tidigare under artistnamnet Ronya

Kom 2018 ut med sin första singel "I cum" under artistnamnet New Ro

Aktuell med singeln "Guns", som utmanar på Vegatoppen

Ambition har det inte varit brist på i Stanleys liv.

– Jag har redan under första året i lågstadiet gett min autograf till min kompis och sagt att den kommer vara värdefull någon dag.

Hennes familj har stöttat hennes karriärval från första början.

– Jag hade bestämt mig för att bli artist och har vuxit upp i en familj där konst är ett vanligt yrke. Jag tror de hade blivit mer chockade om jag hade blivit jurist.

Genombrott som 16-åring

Stanley fick sitt första skivkontrakt som 16-åring och kom ut med sitt första album The Key is the Key år 2012. Flera låtar spelades flitigt på finländska radiostationer.

Stanley berättar att hennes musik har utvecklats väldigt mycket längs åren.

– Det har varit en konstant evolution och process av att hitta nya grejer. Man måste försöka vara kreativ och utveckla sin identitet och stil.

– Om man lyssnar på mitt första album som Ronya, så är det nog stor skillnad från vad jag gör nu.

En arkivbild på artisten Ronya. Ronja Stanley har numera lämnat artistnamnet Ronya bakom sig och gjort en nystart. ronya Bild: Ronya

Numera går hon under artistnamnet New Ro, vilket man direkt kan koppla till att hon ville lämna gamla Ronya bakom sig och börja från början.

– Jag lämnade alla skivbolag och är nu helt självständig, vilket har varit väldigt befriande. Jag är nu dessutom äldre, visare och starkare än någonsin.

En av orsakerna till att Stanley lämnade sitt gamla artistnamn bakom sig är att hon inte haft möjlighet att jobba med de människor som hon vill.

– Man behöver få jobba med kompetenta människor som vet någonting om dig och faktiskt vill ge dig stöd, så att du kan vara den bästa konstnären, låtskrivaren och artisten som möjligt. Jag har haft lite otur där.

Nu kan hon själv välja vem hon vill jobba med.

Utmanar på Vegatoppen med låt om en skrämmande värld

New Ro utmanar nu på Vegatoppen med låten Guns. En låt som Stanley suttit och pantat på en längre tid.

– Jag skrev refrängen medan jag dammsög och Donald Trump just blivit vald till president.

– Låten handlar om att känna sig osäker på vad som händer i världen. Du sitter i ditt trygga hem med tak över huvudet, men allt känns ändå så otroligt skrämmande.

Du kan rösta på låten här.