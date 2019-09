Teater: Ett lustfyllt brittiskt totalhaveri på Svenska Teaterns stora scen

Erik Salvesens scenografi bildar en ståtlig inramning för det kaotiska deckarspektakel som väntar i The Play That Goes Wrong. En teaterscenografi av en ståtlig salong, i fonden ett väldigt fönster med långa röda sammetsgardiner. I mitten en divan och på divanen ligger en man i rökrock orörlig. Omkring honom står sex andra skådespelare som tittar på honom. Bild: Cata Portin

The Play That Goes Wrong är en komisk katastrof kryddad med allt som överhuvudtaget kan gå fel i den vanskliga teaterkonsten.

En amatörteatergrupp ska uppträda med deckargåtan Mordet på Haversham Manor på Svenska Teatern, men redan innan ridån går upp börjar saker gå snett.

I scenografin vill spiselkransen inte hållas på plats, ett porträtt ramlar ner från väggen och går i kras.

Men ”the show must go on”, som det heter. Scenteknikerna hittar de bästa nödlösningarna som läget tillåter. Och vem lägger egentligen märke till sådana små detaljer när de ser på teater?

Missödena i föreställningen är många. Bland annat råkar whiskyn bytas ut mot någon mindre välsmakande vätska. Fyra skådespelare med whiskyglas i handen spottar ut vätskan de nyss har druckit. Bild: Cata Portin

Teaterföreningens ordförande (Max Forsman) inleder med ett långrandigt tal där han redogör för den olycksförföljda föreningens strapatser.

Sedan är det dags för Mordet på Haversham Manor: ett tjugotalsmysterium i Agatha Christie-tappning komplett med butler (en stram Simon Häger), en hysterisk överklasskönhet (Emma Klingenberg), ett rivaliserande brödrapar (Dennis Nylund och Jon Henriksen/Riko Eklundh), bästa kompisen och blivande svågern (Patrik Henriksen), och ordföranden själv i rollen som den lokala kommissarien som ska knäcka gåtan.

Den ena rolltolkningen är mer pompös och överspelad än den andra. Och givetvis följer en osannolikt invecklad intrig med häpnadsväckande avslöjanden och vändningar.

Olyckor på katastrofer

Handlingen i mordmysteriet överskuggas dock av de eskalerande missödena i föreställningen. Missödena kräver nödlösningar som ofta skapar fler problem än de löser.

Till nödlösningarna hör två trögstartade medlemmar ur den tekniska personalen (Nina Hukkinen och Mitja Sirén) som får rycka in som ersättare när de ordinarie skådespelarna av diverse orsaker blir otillgängliga.

Föreställningen utvecklas till en fartfylld dörrsmällarfars som levereras med beundransvärd tajming och våghalsig fysisk komik.

Ska kommissarien (Max Forsman) lyckas knäcka den allt mer invecklade mordgåtan? Skådespelaren Max Forsman kikar in i ett hoprullat papper som det står "Testamente" skrivet på. Bild: Cata Portin

Skådespelarna verkar ha genuint roligt på scen och bjuder på sig själva. En favorit är Dennis Nylunds karaktär som inte kan motstå frestelsen att briljera med imponerande men i intrigen omotiverade danssprång.

Regin av Adde Malmberg framstår som ett disciplinerat detaljarbete. Det är ett fantastiskt antal tekniska scenlösningar som ska gå fel i exakt rätt ögonblick för att klaffa med replikerna.

Erik Salvesens scenografi är både ståtlig och välkalibrerad för spektakulära sammanbrott.

Genom de allt mer bisarra omständigheterna stretar ensemblen på. Med en heroisk beslutsamhet tar de sig genom scenerna mot nya och större katastrofer.

Väldigt brittiskt

The Play That Goes Wrong hade urpremiär i London år 2012 och det är onekligen något väldigt brittiskt över upplägget.

Som Monty Python-komikern John Cleese lär ha uttryckt saken är det ”varje gentlemans målsättning att nå graven ogenerad”.

Det gäller att alltid, vad som än händer, fortsätta som om ingenting var på tok. Keep calm and carry on, indeed. I dessa gentlemannavarelsers fasa för att göra bort sig finns en djup och frisk källa av humor att ösa ur.

Framför allt är The Play That Goes Wrong, även bortom dess tekniska finess, en okonstlad och sympatisk föreställning som genomsyras av den rena glädjen i att uppträda och underhålla.

The Play That Goes Wrong. Av Henry Lewis, Jonathan Sayer och Henry Shields. På scen: Max Forsman, Simon Häger, Emma Klingenberg, Dennis Nylund, Jon Henriksen, Riko Eklundh, Patrik Henriksen, Nina Hukkinen, Mitja Sirén. Regi Adde Malmberg. Scenograf Erik Salvesen. Kostym Hanne Horte-Garner. Mask & hår Pirjo Ristola. Ljusdesign Tom Kumlin. Ljud Hanna Mikander.