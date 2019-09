Efter den syrliga kritiken mot sin center Bryan Little tog Patrik Laine kontakt: "Han bad om ursäkt"

I väntan på ett nytt NHL-kontrakt tog ishockeyspelaren Patrik Laine i tisdags ut svängarna i en intervju. Han var frustrerad över att han inte matchats tillsammans med Winnipegs bästa spelare. Efter att intervjun publicerats fick lagets tilltänkta andracenter Bryan Little ett meddelande av Laine och efter ett kort samtal sägs luften nu vara ren.

Patrik Laines uttalanden till Iltalehti i tisdags har under de senaste dagarna varit en stor snackis i Nordamerika.

– Med de meriter jag har skulle jag någon annanstans få spela med de bästa. Alla som förstår något om ishockey vet detta, konstaterade Laine.

Det är ingen hemlighet att Laine helst skulle spela med förstacentern Mark Scheifele, men högeryttern och lagkaptenen Blake Wheeler har en fortlöpande prenumeration på den positionen.

Bild: All Over Press

Mark Scheifele och Blake Wheeler känner varandra utan och innan. Mark Scheifele och Blake Wheeler känner varandra utan och innan. Bild: All Over Press

I brist på övriga offensiva centeralternativ har Laine huvudsakligen spelat tillsammans med Bryan Little och de har aldrig riktigt fått det att klaffa. Det var inte särskilt svårt att mellan raderna notera frustrationen.

– Det finns toppkedjorna och så har det funnits vår kedja. Jag spelar med dem som jag blir beordrad att spela med, sade Laine.

Iltalehtis Pekka Jalonen påstod i intervjun att Winnipegtränaren Paul Maurice har sagt sig vara ett Bryan Little-fan.

– Det har märkts, kontrade Laine med och skickade en syrlig passning till Kanada.

Uppmärksamheten i Nordamerika fick Laine, som just nu tränar i Schweiz, att ta kontakt med Little.

– Jag talade faktiskt med honom för 2–3 dagar sedan, säger Little i klubbens videoklipp som publicerades på Twitter.

– Han skickade ett meddelande och bad mig ringa. Så jag ringde upp honom och vi snackade i några minuter. Han bad om ursäkt och var ledsen över hur det hela tolkats. Jag hade insett att det tolkats fel redan före jag talat med honom.