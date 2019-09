Elmo Lakka får VM-biljett trots allt – Sara Kuivisto tävlar även på 800 meter i Doha: "Jag kommer alltid att minnas denna process"

View this post on Instagram

Kausi 2019 on ollut tähänastisen urani menestyksekkäin ja se olisi oikeuttanut myös edustuspaikkaan Dohan MM-kilpailuissa. Olen kuitenkin tehnyt päätöksen, etten osallistu kisoihin. Uskon, että fyysinen kunto on edelleen vähintään yhtä hyvä kuin Napolissa ennätysotteluni aikana, mutta henkinen lataus ja jaksaminen on siirtynyt jo ensivuoden kisoihin. En myöskään halua osallistua kisoihin, jos mielessäni on ajatus etten pysty suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ainakin sen olen oppinut, että kehoa ja korvien väliä on kuunneltava oikealla hetkellä. Mitään vammaa tai sen suurempaa terveysmurhetta ei päätöksen taustalla ole ja sen vuoksi koen olevani jälleen etuoikeutettu saadessani aloittaa uuden treenikauden terveenä ja motivoituneempana kuin koskaan. Kiitos tästä kaudesta mun perheelle ja läheisille, jotka on aina vierellä tsemppaamassa ja tukemassa💛. Kiitos #munseura @tampereenpyrintoyleisurheilu ja erityisesti Elisa ja Jarmo, jotka aidosti välittää urheilijoistaan. Ja viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä; mun valmentaja @mikavakkuri joka on jaksanu about vuoden päivät kattella meitsin touhuja Turussa!😁 . kuva: Ville-Veikko Kaakkinen #heptathlon #roadtotokyo #trackandfield #yleisurheilu #finland