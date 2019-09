Klimatrörelsen Sunrise Movement växer rekordsnabbt i USA och ställer krav på politikerna: “Green New Deal är den bästa vägkarta vi har om vi vill nå förändring”

Andrea Din minns ögonblicket i början av året då hon beslöt sig för att aktivera sig i klimatfrågan.

- I en video på Twitter såg jag Greta Thunberg tala för en grupp beslutsfattare. Så forskade jag vidare och märkte att klimatförändringens följder slår hårdast mot grupper som redan är marginaliserade, såsom handikappade personer och människor i utvecklingsländer. Då visste jag att jag ville göra något.

Vid samma bord i parken sitter Jack McEachern. Han har vuxit upp i lantbruksmiljö. De senaste åren har han jobbat med hållbart jordbruk vid sidan av studierna.

- Det har hjälpt mig att se klimatförändringens effekter. Så småningom kom jag till en punkt där jag ville aktivera mig.

Då kom Jack i kontakt med klimatrörelsen Sunrise movement. Han anslöt sig tillsammans med väninnan Macy Noble-Buono till rörelsens lokalavdelning på studieorten Albany, huvudstad i delstaten New York.

Jack, Macy och Andrea har sällskap av Sunrisekollegorna Mehr Sharma, Aaron Kearns och Paige Rodano. Gruppen har ägnat flera veckor åt att förbereda det som händer några dagar senare, på fredag.

Då klimatstrejkar ungdomen. Inte bara i Albany, utan runtom i världen.

Sunrise Movement föddes i universitetsvärlden, när en grupp studerande organiserade sig och krävde åtgärder för att få ner utsläpp inom fossilindustrin.

Gruppen fick nationell uppmärksamhet för första gången i november 2018, när aktivister sittstrejkade utanför demokratledaren Nancy Pelosis kontor i Washington.

Senare har man också genomfört en liknande demonstration utanför kontoret till Mitch McConnells, den republikanska senatledaren.