MGP-finalist 2019: Ollie

14-åriga Oliver "Ollie" Takanen från Karleby är en av finalisterna i MGP 2019.

Oliver har sjungit redan i sju år och hans raplåt "The World We Live In" handlar om livet. Låten kom till när han helt enkelt bestämde sig för att han ville skriva en låt.

När MGP ringde upp Olivers mamma för att berätta att han kommit med i finalen, fick hon sig en riktig överraskning. Oliver hade nämligen inte berättat åt någon att han sökt till tävlingen.

Ollie - The World We Live In

Tillsammans på scenen med Oliver uppträder dansarna Nadya Mattsson, 12 år och Amelia Öström, 13 år. Både Nadya och Amelia är från Esbo.

Oliver tycker mest om att rappa men sjunger också ibland. Hans favoritlåt är Lose Yourself av Eminem, eftersom det är en blandning av rap och sång.

- I en raplåt är beaten och textens betydelse och hur det låter det viktigaste.

Oliver började med musik för att han blev inspirerad av olika instrument i skolan. Han har spelat bas och gitarr i ungefär fyra år.

Jag hörde rap på radion och tänkte att jag vill testa på det själv

Under finalen tror Oliver att han kommer vara så nervös att han skakar då han går upp på scen, men han tror ändå det blir roligt efter en stund.

I juni deltog Oliver i Camp MGP, lägret där alla finalister övar på och finslipar sina låtar, planerar kläderna inför finalen och tränar på att uppträda på scen.

MGP:s reporter Tyra Wingren intervjuade Ollie under Camp MGP

I framtiden tror Oliver att världen kommer att se ganska likadant ut som nu, men med lite mer moderna saker som hybridbilar, eldrivna flygplan och bättre telefoner.

- Jag tror inte människor kommer behöva göra så mycket själva, robotar kommer sköta det mesta.

Årets MGP-låtar ges ut på skiva

Biljetter till showen finns ute nu, boka dem här! Det finns ingen åldersgräns för att komma som publik till MGP och biljetterna är gratis.

Låtarna ges ut på skiva av Finlands svenska ungdomsförbund FSU och kan beställas här. Låtarna finns också tillgängliga på de flesta digitala musiktjänsterna.

MGP - Melodi Grand Prix är en låtskrivartävling för 8-15-åringar som produceras i samarbete mellan Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, produktionsbolaget Five Corners och Yle.

Artisterna har skrivit sina låtar själva och har i våras valts ut bland ett stort antal sökande.

Vinnaren utses genom en 50-50 kombination av jury och publikröstning. Du kan rösta på din favorit med ett enkelt sms.

