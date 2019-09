MGP-finalist 2019: Siri

13-åriga Siri Norrgård från Vasa är en av finalisterna i MGP 2019.

Siri har sjungit så länge hon kan minnas, men hennes MGP-låt "För mig" är den första låten hon själv skrivit.

Melodin för sin låt kom hon på i duschen. Hon spelade sedan in refrängen och fortsatte jobba på låten.

Siri - För mig

Tillsammans på scenen med Siri uppträder dansaren Minea Harrikari, 12 år, från Helsingfors. Siris låt handlar om hennes bästa kompis Joel som bor ganska långt från henne.

Minea representerar Siris bästa kompis i showen.

Jag har en dansare och sången handlar om min kompis, så det är som att dansaren är min kompis

Siris favoritlåt är Always remember us this way av Lady Gaga. Lady Gaga är hennes idol eftersom hon sjunger bra.

I juni deltog Siri i Camp MGP, lägret där alla finalister övar på och finslipar sina låtar, planerar kläderna inför finalen och tränar på att uppträda på scen.

MGP:s reporter Tyra Wingren intervjuade Siri under Camp MGP

Om Siri fick bestämma hur framtiden ser ut, önskar hon att vi inte förstör världen. Hon vill ha allt grönt och alla djur kvar.

- Vi kanske måste sluta äta kött, sopsortera mera och använda mindre plast.

Siri tror att hon kommer vara väldigt nervös då hon ställer sig på scen i finalen.

- Jag tror att mitt hjärta kommer pumpa väldigt hårt, men sen få en adrenalinkick och att allt kommer att gå bra!

Årets MGP-låtar ges ut på skiva

Biljetter till showen finns ute nu, boka dem här! Det finns ingen åldersgräns för att komma som publik till MGP och biljetterna är gratis.

Låtarna ges ut på skiva av Finlands svenska ungdomsförbund FSU och kan beställas här. Låtarna finns också tillgängliga på de flesta digitala musiktjänsterna.

MGP - Melodi Grand Prix är en låtskrivartävling för 8-15-åringar som produceras i samarbete mellan Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU, produktionsbolaget Five Corners och Yle.

Artisterna har skrivit sina låtar själva och har i våras valts ut bland ett stort antal sökande.

Vinnaren utses genom en 50-50 kombination av jury och publikröstning. Du kan rösta på din favorit med ett enkelt sms.

Instagram: @mgpfinland #mgpfinland

Facebook: MGP.Finland