Miljoner ungdomar demonstrerar för klimatet under internationell protestdag

De första av demonstrationer arrangerades i Australien, där hundratusentals människor, många av dem skolelever, deltog i demonstrationerna på fredagen.

Enligt arrangörerna samlade demonstrationerna över 300 000 deltagare.

Polisen uppger att demonstrationen i Sydney samlade mellan 50 000 och 80 000 deltagare. I Melbourne uppskattas 100 000 personer ha deltagit i demonstrationen.

Demonstrationer med över tiotusen deltagare arrangerades också i flera andra städer i Australien.

Så här såg det ut i Sydney:

En klimataktivist håller upp ett plakat med texten "You upset David Attenborough". Bild: Rex features/All Over Press

En klimataktivist håller upp ett plakat med texten "Fires i NSW, floods in QLD, dickheads in act".

En klimataktivist håller upp ett plakat med texten "Im missing my graduation for this".

En klimataktivist håller upp ett plakat med texten "I wan't grandkids".