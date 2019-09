Oroväckande siffror kring kvinnor inom idrotten – FSI vill rubba gamla normer: "Gäller för samhället att inse att kvinnor kan vara tränare och i ledande positioner"

von Numers är borta ur spel på obestämd tid.

Alexander von Numers lever för tillfället i limbo. I april drog han på sig en hjärnskakning i kvartsfinalmatchen mot Grankulla IFK och var ur spel under våren. Nu är det klart att Sjundeå IF inte räknar med honom den här säsongen. von Numers säger själv för Yle Sporten att så gott som allting är osäkert just nu, till och med framtiden som handbollsspelare.