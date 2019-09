Polisen: Inget miljöbrott att avloppsvatten rann ut i Metviken i flera månader

Ympäristörikollisuus on voimakkaasti piilorikollisuutta.

Ympäristöarvot ovat nykyään paljon esillä, ja ne koetaan tärkeiksi, mutta samalla ympäristön turmelemiseen liittyvien rikosten määrä on kasvussa. Tutkimuksen mukaan jopa kolme neljästä rikosepäilystä ei kuitenkaan koskaan päädy syyttäjälle. Ympäristörikoksien selvittäminen on haastavaa, ja monesti jutut jäävät pimeiksi. Jos juttu päätyy oikeuteen saakka, seuraamus on yleensä sakkoja.