Sydney, Bangkok, London ... så här demonstrerar miljoner unga för klimatet världen över

Miljontals ungdomar världen över väntas delta i demonstrationer för klimatet i 150 länder i dag. Vi följer dagens protester i den här artikeln.

De första av demonstrationerna arrangerades i Australien, där hundratusentals människor, många av dem skolelever, deltog i demonstrationerna på fredagen.

Enligt arrangörerna samlade demonstrationerna över 300 000 deltagare.

Demonstraterna kräver att världens ledare tar klimathotet på allvar. Man klädd i traditionell dräkt gestikulerar under klimatstrejk i Sydney. Bild: AAP IMAGE

Polisen uppger att demonstrationen i Sydney samlade mellan 50 000 och 80 000 deltagare. I Melbourne uppskattas 100 000 personer ha deltagit i demonstrationen.

Demonstrationer med över tiotusen deltagare arrangerades också i flera andra städer i Australien.

Så här såg det ut i Sydney:

En klimataktivist håller upp ett plakat med texten "You upset David Attenborough". Bild: Rex features/All Over Press

En klimataktivist håller upp ett plakat med texten "Fires i NSW, floods in QLD, dickheads in act". Bild: /All Over Press

En klimataktivist håller upp ett plakat med texten "Im missing my graduation for this". Bild: Rex Features/All Over Press

En klimataktivist håller upp ett plakat med texten "I wan't grandkids". Bild: Rex Features/All Over Press

En klimataktivist håller upp ett plakat med texten "I'll be less activist when you'll be less shit" Bild: Rex Features/All Over Press

Demonstrationen i Sydney samlade tiotusentals deltagare. Massor av demonstranter med skyltar går längs med gata under klimatstrejken i Sydney den 20 september 2019. Bild: AAP

Klimataktivister har också samlats i flera asiatiska storstäder och i Stillahavsländerna. I Bangkok ockuperade kring 200 unga aktivister Thailands miljöministerium.

Så här såg det ut i Bangkok:

En klimatdemonstrant håller upp ett plakat med texten "The climate is getting hotter than my imaginary boyfriend". Bild: EPA

Demonstranterna intog miljöministeriet i Bangkok. Klimatdemonstranter intog miljöministeriet i Bangkok. Bild: EPA/Narong Sangnak

Så här såg det ut i London:

Klimatdemonstranter i London. Ett rosa plakat med texten "You'll die of old age, I'll die of climate change". Bild: All Over Press

En klimatdemonstrant i London med ett plakat med texten "Even for an aussie it's getting pretty hot here mate". Bild: All Over Press

Klimatdemonstranter i London. Bild: /All Over Press

En klimatdemonstrant i London med ett plakat med texten "it's getting hot in here, so take off all your coals". Bild: All Over Press

Så här såg det ut i Berlin och Frankfurt:

En demonstrant i berlin bär ett plakat med texten "Rädda världen, hon är den enda planeten med Nutella". En klimatdemonstrant i Tyskland bär ett plakat med texten: "Rädda världen, det är den enda planeten med Nutella" Bild: EPA/HAYOUNG JEON

En jordglob med texten "Det finns ingen Planet B" i Berlin.

Demonstranter i Frankfurt. En klimatdemonstrant med ett plakat med texten "CO2 is in the air." Bild: EPA-EFE/HAYOUNG JEON

Demonstrationerna är den av den fjärde internationella klimatstrejkdagen. Proteströrelsen har delvis inspirerats av den svenska aktivisten Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet.

I dag planeras klimatdemonstrationer i 150 länder. I New York väntas stora skaror samlas utanför FN för att kräva att världens ledare tar klimathotet på allvar.

Eleverna i New Yorks 1 800 skolor har fått tillstånd att delta i strejken och demonstrationen, där även Greta Thunberg kommer att delta.

Klimatdemonstrationer i städer runtom världen 11:30 Johannesburg

13:00 Berlin

14:30 Bryssel

15:00 Paris

17:00 El Salvador

19:00 New York, där Greta Thunberg deltar

24:00 Greta Thunbergs tal

