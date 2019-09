Colorados bud till Mikko Rantanen: Åtta miljoner dollar per säsong – finländaren vill ha mer

Mikko Rantanen och Colorado är fortfarande en bit ifrån varandra. Enligt amerikansk media erbjuder Avalanche ett mångårigt kontrakt till den TPS-fostrade yttern, men de ekonomiska villkoren tilltalar inte hans team.

Webbsajten The Athletic skriver att Colorados kontraktsförslag är sex till åttaårigt. Snittlönen för Rantanen skulle vara 8,5 miljoner dollar per säsong. Finländarens agent suktar efter en större lön än så, det vill säga 9,5 miljoner dollar per säsong.

Rantanens representanter är väl medvetna om att Toronto nyligen tecknade ett sexårigt kontrakt med Mitch Marner, som ger den 22-åriga kanadensaren 10,9 miljoner dollar per säsong.

Den 22-årige Rantanen gjorde 31 mål och gav 56 assist på 74 matcher under förra säsongen. Med sina 87 poäng placerade han sig på 17:e plats i NHL:s poängliga.

Mikko Rantanen är inte den enda finländska stjärnan som står utan kontrakt. Förhandlingarna mellan Patrik Laine och Winnipeg har också varit fruktlösa tillsvidare.