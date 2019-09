Häckstjärnan, diskusbjässen, stavfenomenet, brödratrion och skrällvarningen – här är de största nordiska medaljhoppen i Doha

Julie Ebbe deltar i Vandas projekt för mer hållbara val.

Fem ton koldioxid per person per år - så stort är det klimatavtryck som mitt hushåll avger. Det kommer att kräva en hel del jobb för att nå målet på 0,7 ton per person per år, där det ska ligga år 2050 om vi vill bromsa klimatuppvärmningen. Och det vill åtminstone jag. Därför deltar jag i Vanda stads hållbarhetsprojekt där mitt och ett tjugotal andra hushåll ska lära oss att göra mer klimatsmarta val.