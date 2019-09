“Stormningen” av Area 51 gick lugnt till – några tusen deltagare i stället för miljontals

Fredagen var dagen då den mystiska amerikanska flygbasen Area 51 skulle stormas. Så dramatiskt blev det inte, men ufo-fantasterna verkade ha kul i alla fall.

Evenemanget Storm Area 51, They Can't Stop All of Us ledde hajpen till trots inte till några häpnadsväckande avslöjanden.

Det humoristiska evenemanget har väckt enorm uppmärksamhet. Men av alla de 2,1 miljoner människor som på Facebook hade meddelat att de deltar var det bara några tusen som verkligen dök upp.

Endast några hundra bemödade sig med att gå ända fram till basens portar.

Musik och dans – men inga rymdvarelser. Ett tiotal människor dansar i strålkastarljus. En dj spelar musik.

Överlag gick det lugnt till. Några personer blev ändå för ivriga och greps efter att ha smitit över gränsen till militärbasen, en greps för att ha kissat vid porten och ett gripande hade att göra med rusmedel.

Även om man synbarligen inte hittade några ufon var det många deltagare som hade klätt ut sig till rymdvarelser av alla de slag.

Alien-fantaster samlades i byn Rachel i närheten av Area 51. En festival ordnades också i Las Vegas, 160 kilometer därifrån. Fem personer utklädda till rymdvarelser poserar i närheten av Area 51.

De samlades till en ufo-fest i den lilla byn Rachel som ligger ungefär 40 kilometer från flygbasen.

Evenemangets grundare, 20-åriga Matty Roberts, var inte med här utan valde att ordna en festival i Las Vegas i stället.

