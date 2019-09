Ferraris framfart förvånar – Yle Sportens expert förustpår tuffa diskussioner hos både Ferrari och Mercedes: "Leclerc får lugna ned sig lite"

Deltävlingen i Singapore blev ett svidande nederlag för Mercedes. Det säger Yle Sportens expert Fredrik af Petersens, som passar på att jämföra Charles Leclercs och Valtteri Bottas situationer sinsemellan.

Sebastian Vettel vann och Charles Leclerc blev tvåa. Ferrari stod för en fullträff i dagens F1-deltävling i Singapore.

Yle Sportens expert Fredrik af Petersens säger att dagens resultat säkerligen kom som en överraskning för Mercedes-stallet, som missade pallen för blott andra gången i år.

Varför dominerar Ferrari just nu?

– Det frågar sig nog Mercedes också just nu; varför de fick stryk ännu en gång, det hade de säkert inte räknat med. I alla prognoser och artiklar inför tävlingen var ju Mercedes den stora favoriten, framförallt Lewis Hamilton. Men det blev ett svidande nederlag för dem, säger af Petersens.

– Det började ju redan i kvalet när Charles Leclerc till allas stora överaskning tog pole position före Hamilton. Sedan blev ju Mercedes helt enkelt frånkörda i loppet, utav både Vettel och Leclerc. Det blev nog surt för dem, de har nog i kväll, eller i natt rättare sagt, en lång överläggning om vad som gick fel i loppet och varför de förlorade igen.

af Petersens menar att resultatet i Singapore var tväremot vad förhandsspekulationerna byggde på.

– Det intressanta med loppet tyckte jag att var att Mercedes var den stora favoriten tack vare en bättre aerodynamik, antalet hästkrafter skulle inte spela någon större roll.

– Men det visade sig vara tvärtom och det var faktiskt mycket förvånande. Ferrari slog Mercedes för tredje gången, så den stora frågan är om den trenden kommer att fortsätta, funderar af Petersens.