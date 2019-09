Hyran blev för hög - Luckan i Åbo flyttar bort från sin synliga plats

Läs flera läsarberättelser här!

Svenska Yle har bett publiken att skicka in berättelser om osakligheter, trakasserier och mobbning i samband med värnplikten. I samband med det här har många också skickat in sina tankar om värnpliktsutbildningen. De inskickade texterna hittar du här. Skicka in din egen berättelse här.