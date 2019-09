Kommentar: The Boss fyller 70 år - Bruce Springsteen slutar aldrig tro på Amerika

9/11, klimatkris och Trump - Bruce Springsteen är fortfarande en kritisk röst och försöker stå på den vanliga amerikanens sida.

En El Camino rullar genom amerikanska ökenlandskap, passerar kaktusar som taggiga reser sig ur den karga marken.

Man känner: det här är Amerika, jorden som erbjudit motstånd men som har besegrats och på vilken världens starkaste och friaste nation byggts.

Bruce Springsteen har hunnit fylla 70 år och har sedan debuten Greetings from Asbury Park, N.J. 1973 byggt sin karriär på amerikanska människors livsberättelser, känslor och miljöer.

Videon till låter ”Hello Sunshine” från senaste albumet Western Stars (2019), påminner om ytterligare en livsnerv i Springsteens verk – han är nästan alltid politisk på något sätt.

You know I always liked my walking shoes

But you can get a little too fond of the blues ― ur "Hello Sunshine"

Hello Sunshine är en intressant låt, kanske inte den bästa Bruce skrivit, men den är ett utmärkt exempel på hur han håller ett fast grepp om sin amerikanska publik.

Melodin är enkel, strukturen likaså. Refräng följer på vers, steelgitarrerna skapar melankoli. Det är som ur vilken countrylåt som helst.

Jag tänker att han vill understryka vem han är och vad han står för.

Westerns stars visar att Springsteen håller det amerikanska högt och musiken är både traditionell och springsteenskt lyckad och egenartad på samma gång. Albumkonvolut, tecknat, häst i westernlandskap Bild: Columbia records/Shorefire

En hälsning till de gamla bilbyggarna

El Camino är en modell av biltillverkaren Chevrolet, med Detroit som huvudort.

Staden är också känd som den amerikanska bilindustrins säte, en industri som falnat och en stad som gått i konkurs och som idag ofta beskrivs som farlig och förslummad – ett exempel på Amerikas kris.

Den industriella tillbakagången och den vanliga amerikanens fattigdom var ett kort som Donald Trump spelade, då han med löften om att göra nationen stark igen, tog sig ända in i Vita huset.

Då Bruce Springsteen låter sin El Camino, med hemstaden New Jersey-plåtar dessutom, rulla på i ett oerhört vackert motljus vill han visa att det finns en väg mot framtiden som inte prutar på det amerikanska, men som heller inte är Trumps väg.

Den amerikanska öknen är inte bara kaktus och sand, nämligen. I videon ser man plötsligt vindmöllor i bilens speglar och genom vindrutorna – ett tydligt ställningstagande för klimatet.

Man ser också oljeborrutrustning, det nya som ersätter det gamla – men den energi som också bilen rullar på tas tillvara därhemma.

”Vi behöver dig”

Springsteen har genom åren engagerat sig i olika politiska frågor och jag minns själv hur kan i en intervju berättade hur han efter attacken på WTC-tornen satt i sin bil och väntade på grönt ljus då någon i bilen bredvid vevade ner rutan och sade: ”vi behöver dig”.

Springsteens album The Rising (2002) var en reflektion över angreppet på New York och USA. 2006 gav han ut The Seeger Sessions, med låtar av folksångaren och anti-krigs aktivisten Pete Seeger.

Jag själv berördes djupt av versionen av Bring`em Home, där Springsteen, kompad av en kör, live, sjöng ”If you love the land of the free, bring them home”.

They wanna test their grand theories

Bring 'em home, bring 'em home

With the blood of you and me

Bring 'em home, bring 'em home ― Ur Seegers "Bring 'em Home"

Detta syftade på alla de unga amerikaner som än har skickats till Vietnam, än till Irak för att kriga någon annans krig.

Springsteen är väldigt klassmedveten, och då han vill kalla hem, främst dessa unga män, då spelar det en roll i den amerikanska diskussionen.

Behöver man ge upp allting?

Därför vet också den 70-åriga Bruce Springsteen vad det betyder att flagga för förnybar energi i ett land som byggt upp sin makt på fossila bränslen och industrin kring den – men han vet också att han inte kan kritisera detta utifrån.

Hello Sunshine är därför en nästan utstuderat detaljkorrekt helhet där melodiösheten, den ljuva melankolin, landskapen, instrumentaliseringen, framtidshoppet, känslan av frihet och en symbolik som många amerikaner direkt förstår skapar en känsla av att ”jo, vi måste förändra oss men det betyder inte att vi måste ge upp allt det vi håller kärt, de vi i grunden är”.

Och amerikanerna är de som tog hand om varandra under de långa marscherna från Oklahoma till Kalifornien, som i författaren John Steinbecks Vredens druvor, som Springsteen citerar i ett av sina etiskt största, men kanske inte mest populära verk, The Ghost of Tom Joad.

Now Tom said "Mom, wherever there's a cop beatin' a guy, Wherever a hungry newborn baby cries

Where there's a fight 'gainst the blood and hatred in the air, Look for me Mom I'll be there ― Ur "The Ghost of Tom Joad"

Jag vet inte om det är tillräckligt, om Springsteen hoppas att en konsumtionstung civilisation som dessutom gäller för stora delar västvärlden kan gå identitetsmässigt oförändrad genom klimatutmaningarna eller om det är ett självbedrägeri.

Men han pekar åtminstone ut en riktning och det är inte utan betydelse att en amerikansk manlig ikon gör det...

Bruce Springsteen fyller 70 år, den 23.9.2019.