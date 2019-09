Vill du bli Östnylands lucia 2019? Nu gäller det att anmäla sig!

Hösten är här, och innan vi vet av det är det luciatider igen. Nu är det dags att anmäla lämpliga kandidater till Östnylands lucia 2019.

Borgåbygdens ungdomsförbund tar nu emot anmälningar.

Om man känner någon som skulle vara lämplig som lucia ska man lämna in förslag till Buffens kansli. Man kan också anmäla sig själv, men då ska man gärna be någon bekant lämna in anmälan.

Man kan lämna in förslag på kandidater per e-post till buffenrf@gmail.com eller till kansliet på Tingsgårdsvägen 4b, 06100 Borgå.

Lucia ska vara minst 16 år gammal, ha en bra sångröst och ha lätt för att komma överens med alla slags människor. Hon ska också stå till förfogande under hela luciatiden och vara tillfrågad.

Ansökningstiden går ut klockan 12.00 den 22 oktober och följande kväll sker den egentliga uttagningen då kandidaterna får träffa den jury som gör det slutliga valet.

Östnylands lucia får sin krona på Rådhustorget i Borgå den 13 december.

Östnylands lucia arrangeras av Borgåbygdens ungdomsförbund, tidningen Östnyland, Yle Östnyland och Aktia-stiftelsen.

Lucia kan bokas på numret 045 168 6097.