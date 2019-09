David Lagercrantz var nära att gå under av pressen med Milleniumtrilogin – I dag skriver han in psykisk ohälsa i sina karaktärer: "Alla har sår"

Namn: David Lagercrantz

Ålder: född 1962

Familj: Hustrun Anne Lagercrantz, chef på SVT, samt tre barn. Son till Olof Lagercrantz och Martina Lagercrantz

Aktuell med: Sista delen i Milleniumtriologin Hon som måste dö (2019 Norstedts)

Vad läser du just nu: Where the Crawdads Sing av Deila Owens

Dina bästa boktips: Jorge Luis Borges samlade noveller

Hur läser du? Jag läser alltid för jag behöver läsa i min egen takt. Jag växlar mellan långsamt och snabbt tempo och vill därför inte lyssna på en bok

Vilken podd lyssnar du på: Jag lyssnar mest på amerikanska poddar som alla poddar av The New Yorker. Men tipsa mig gärna om finlandssvenska poddar

Person man ska följa på instagram: Jag vet inte, jag håller precis på att lära mig använda instagram

Senast sedda TV-serie/film/dokumentär: The Loudest Voice (HBO Nordic)