The phantom of the opera vann omröstningen om den bästa musikallåten någonsin

Vi bad er rösta fram den bästa musikallåten genom tiderna. Andrew Lloyd Webber tog hem vinsten med klar marginal med The phantom of the opera från musikalen med samma namn.

Den senaste veckan har du kunnat rösta på dina favoritlåtar från både inhemska och internationella musikaler. Vi fick in hundratals röster och topp tre på listan hade ett klart stöd från läsarna.

Ettan hade ett klart försprång till resten och fick hela 29,1% av rösterna. Andrew Lloyd Webbers The phantom of the opera har smält hjärtan under fyra decennier, urpremiär hade musikalen i London 1986.

Många har under åren hunnit spela fantomen som förälskar sig i sopranen Christine. Vi bad er skicka in era bästa musikalminnen och det var många som berättade att de sett just den här musikalen på många olika scener.

Och vem var läsarnas favorit som fantomen på operan? Svenska sångaren Peter Jöback lyftes fram många gånger.

Kristina från Duvemåla sattes upp på Svenska teatern i Helsingfors år 2012 med Maria Ylipää i huvudrollen. Kristina från Duvemåla Bild: Svenska Teatern

På andra plats i omröstningen finns Du måste finnas från Kristina från Duvemåla från 1995. En musikal baserad på Vilhelm Mobergs Utvandrar-epos som ABBA-männen Benny Andersson och Björn Ulvaeus förvandlat till musikaliskt guld.

Tredje plats gick till Circle of life, låten som öppnar filmen Lejonkungen (1997) och lägger förväntningarna högt på resten av historien om lejonungen Simba.

Så här fördelade sig rösterna:

1. The phantom of the opera (The phantom of the opera, 1986): 29.1 %

2. Du måste finnas (Kristina från Duvemåla, 1995) : 17.89 %

3. Circle of life (Lejonkungen 1997): 17.73 %

4. Guldet blev till sand (Kristina från Duvemåla, 1995): 14.21 %

5. I dreamed a dream (Les Misérables, 1985): 13.21 %

6. Anthem (Chess, 1986): 12.54 %

7. Do you hear the people sing (Les Misérables, 1985): 12.37 %

8. You´re the one that I want (Grease 1978): 11.87 %

9. The winner takes it all (Mamma mia, 1999): 10.03 %

10. Memory (Cats, 1981) : 9.2 %

11. Singing in the rain (Singing in the rain, 1952): 7.86 %

12. Defying gravity (Wicked, 2003): 7.69 %

13. The hills are alive (Sound of music 1965) : 7.36 %

14. Aquarius (Hair, 1967) : 7.02 %

15. This is me (The greatest showman, 2017): 6.02 %

16. Don´t cry for me Argentina (Evita, 1978): 4.52 %

17. America (West side story, 1957): 4.18 %

18. I don´t know how to love him (Jesus christ superstar, 1970) : 4.01 %

19. Alexander Hamilton (Hamilton, 2015) : 3.85 %

20. Dehär e min by (Gambämark, 2018): 2.84 %

21. I could have danced all night (My fair lady, 1956): 2.84 %

22. All that jazz (Chicago, 2002): 2.68 %

23. A Spoonful of sugar (Mary Poppins, 1964): 2.68 %

24. City of stars (La la land, 2017): 1.84 %

25. Sparkling diamond (Moulin Rouge, 2001): 1.84 %

26. I believe (The book of Mormon, 2011): 1.67 %

27. Je ne pourrai jamais vivre sans toi (Paraplyerna i Cherbourg, 1964): 1.51 %

28. I´d give my life for you (Miss Saigon, 1989) : 1.51 %

29. The place that lost things go (Mary Poppins, 2018): 0.84 %

30. If I were a rich man (Fiddler on the roof, 1964): 0.84 %

31. What I did for love (A chorus line, 1975) : 0.5 %

32. Hypedance (Hype, 1994) : 0.33 %