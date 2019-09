Vattnet strömmar nu i fiskvägen i Billnäs - i vår öppnas Svartån för vandringsfiskar

Fiskarna kan nu vandra via Billnäs bruk. Vatten som forsar längs med en fiskled. Bild: Helena Rosenblad / Yle

Den första fiskvägen i Billnäs är nu klar. Vattnet släpptes in i fiskvägen under högtidliga former på onsdagen (25.9).

I och med att fiskvägen är klar kan vandringsfiskar ta sig förbi kraftverket i Billnäs. I fiskvägen i Billnäs kan fiskarna simma från den ena trappan till den andra och vila sig i bassängen.

Det är meningen att också fiskarter som inte är så bra på att simma ska kunna ta sig fram längs fiskvägarna. För kräftdjur finns det speciella naturstenar på bottnen av fiskvägen.

Fiskvägen är öppen från maj till november. Vatten som forsar i fiskvägar vid en å. Personer längre bort som ser på vattnet. Bild: Helena Rosenblad / Yle

Den nedre fiskvägen, som går förbi kraftverket i Åminnefors, blir klar vid årsskiftet.

Våren 2020 kan Svartån öppnas för vandringsfiskar för första gången på 65 år.

Då kan fiskar vandra från Pojoviken, via kraftverken i Åminnefors och Billnäs, en god bit längs med Svartån. Där kan fiskarna hitta små bäckar som de kan leka i.

I vår kan fiskarna vandra från Pojoviken, längs Svartån och ända till Åkerforsen. En karta som visar var det finns kraftverk och bäckar vid Svartån i Nyland. Bild: Raseborgs stad

Men vid kraftverket i Åkerforsen blir det stopp. Fiskarna kan ännu inte nästa år ta sig ända fram till Lojosjön.

Fiskvägen kommer att vara öppen från maj till november, det vill säga under den tid som fiskarna vandrar upp och ned för ån.

Fiskvägarna förbi kraftverken ska också förhoppningsvis hjälpa till att rädda den utrotningshotade flodpärlmusslan. Musslan är i larvstadiet beroende av laxfiskars gälar.

Det är Vandaföretaget GRK Infra som har varit huvudentreprenör för bygget. Byggnadsarbetena inleddes sommaren 2018. Raseborgs stad har varit byggherre.

- Från Raseborgs stads sida är vi glada att det här viktiga projektet har kommit så här långt och att vi nu kan fira taklagsfest, säger stadens tekniska direktör Jan Gröndahl.

Fortsättning önskas - finansieringen oklar

Trots att fiskvägarna i den nedre delen av Svartån tas i bruk i vår återstår det mycket jobb innan hela Svartån, från Pojoviken till Lojosjön, kan öppnas för vandringsfiskar.

- Efter att fiskvägarna i Åminnefors och Billnäs är klara vänds blickarna mot Svartåns övre del. Där väntar den kommande naturenliga fiskvägen i Åkerforsen och den byggnadstekniskt svåra Svartåforsen, säger Raseborgs stads ansvariga gatuchef Piia Nordström som är den som ansvarar för fortsättningen.

Fiskvägarna ska förhoppningsvis hjälpa den utrotningshotade flodpärlmusslan. Vatten som forsar vid en fiskväg. Cementväggar runt vattnet. Bild: Helena Rosenblad / Yle

Förberedelserna för de nya fiskvägarna har inletts, men finansieringen är fortfarande öppen, uppger Nordström.

Fiskvägarna i Billnäs och Åminnefors har kunnat byggas med hjälp av bland annat statlig finansiering och EU-finansiering. Också kommunerna och flera företag har bidragit till att fiskvägarna kan bli verklighet.