VM-analys: Överraskande namn Finlands högst rankade idrottare – Richardsson har klar finalchans i hinder

Oliver Helander? Nej. Någon av häckdamerna då? Inte de heller. I en ren årsbästajämförelse placerar sig Maria Huntington högst av alla finländare i friidrotts-VM. I Yle Sportens uträkning av normalnivåer tappar hon några pinnhål, men har alla chanser att vara bästa blåvita idrottare i Doha.

Yle Sporten tar en närmare titt på finländarnas chanser att klara sig i Doha ur en statistisk synvinkel. Vi har redan analyserat de två som helhet intressantaste blåvita grenarna, damernas 100 meter häck och herrarnas spjut.

Här följer en genomgång av de övriga finländarna, med undantag för gångarna och maratonlöparna där jämförelser av flera prestationer under samma säsong inte är särskilt ändamålsenliga.

Elva idrottare omfattas: Maria Huntington (sjukamp), Ella Junnila (höjd), Taika Koilahti (längd), Sara Kuivisto (800 & 1500 m), Elmo Lakka (110 mh), Simo Lipsanen (tresteg), Wilma Murto (stav), Kristiina Mäkelä (tresteg), Topi Raitanen (3000 mh), Camilla Richardsson (3000 mh) och Krista Tervo (slägga).

I tabellen nedan jämförs idrottarens årsbästa och normalnivå (ett förädlat medeltal kalkylerat från säsongens samtliga prestationer) med det som under 2000-talet krävts för VM-finalplats (för Kuivistos och Lakkas del semifinal). I löpgrenarna gäller den sista avancemangstiden via tidsjämförelse. I sjukamp går jämförelsen med vad som i regel räckt till en tolfte placering.

På förhand borde åtminstone tre finländare med en någorlunda normalprestation kunna klara av att avancera till final; Topi Raitanen och Camilla Richardsson i hinderloppen och Kristiina Mäkelä i tresteg.

Nedan en genomgång av utgångsläget idrottare för idrottare.

Krista Tervo, 21, lyfte sin egen nivå över 68 meter redan för två somrar sedan och blev i juni första finländare att spräcka den magiska 70-metersgränsen vid GP-tävlingarna i Jyväskylä.

Något lyckokast var det inte fråga om. Redan i fjol presenterade sig Tervo genom att bli bara dryga två decimeter från Mia Strömmers gamla rekord och ta sig hela vägen till sitt första mästerskap i EM i Berlin.

Tervo var bland de sista att knipa en VM-biljett med sitt 70,18. För final på VM har det i snitt krävts ett kast på 69,69. Det är en längd Tervo endast fått upp tre gånger under karriären. Hoppingivande är att två av de kasten kom i den senaste tävlingen i U23-FM i Borgå.

Bild: EPA-EFE/All Over Press

Wilma Murto. Wilma Murto hoppar stav, EM 2018. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Wilma Murto har haft en kämpig sommar och det skulle vara orättvist att vänta sig något stort lyft i Doha. 21-åringens årsbästa 451 är från Australien i januari och under den inhemska tävlingssäsongen har hon som högst nått 445 i början av juni. Hennes bästa resultat efter midsommaren är 430, vilket även är normalnivån.

Å andra sidan är samarbetet med nya tränaren Mikko Latvala fortfarande färskt. De har under sommarens gång fokuserat på grundläggande saker, vilket inte syns i resultaten förrän de fungerar omedvetet. Juniorvärldsrekorddamen befann sig i en liknande situation förra sommaren, då hon plötsligt hittade sitt gamla jag och hoppade 460 vid FM-tävlingarna i Jyväskylä.

Bild: All Over Press

Ella Junnila. Ella Junnila. Bild: All Over Press

Ella Junnilas säsong har varit minst sagt varierande. Hon har varvat två finländska rekord och U23-EM-brons med skadebesvär och tävlingspauser.

Fem tävlingar över 190 visar ändå prov på en jämnhet som behövs för att klara sig i mästerskap. Junnila måste upp på samma höjder igen för att tampas om finalplats. Normalnivån ligger på 188.

En stukad vrist vid lag-EM i Polen i augusti kom olägligt, men enligt 20-åringen själv kommer det inte att hindra hennes framfart i Doha.

Båda hinderlöparna har gått framåt både på topp och bredd. De har visat att de kan hänga med också då det går lite fortare undan, det vittnar deras hårdaste internationella lopp för säsongen om.

Camilla Richardsson har tre gånger i sommar underskridit 9.40 (personbästa före säsongen var 9.41,73) och hissat ner sin normalnivå till 9.42,20. Bortser man långsammare taktiklopp ligger nivån kring 9.40, vilket är i trakterna av vad som oftast krävs för avancemang.

Bild: Mika Kylmäniemi / All Over Press

Topi Raitanen. Topi Raitanen i Sverigekampen 2018. Bild: Mika Kylmäniemi / All Over Press

Topi Raitanen har kommit under sitt tidigare personliga rekord 9.28,48 i fyra av sju tävlingar denna säsong – och de två i särklass långsammaste tiderna kom i taktiklopp i Kalevaspelen och Sverigekampen. Raitanen har varit stabil runt 8.25, vilket borde räcka vidare.

Det bör poängteras att tur med heatfördelningen och farthållningen i försöken kan vara av stor betydelse. Det kan gott hända att överraskande hårda tider krävs för avancemang i tidsjämförelsen medan man i något långsammare heat går vidare endast på placering.

Simo Lipsanen fick sin VM-biljett säkrad i ett tidigt skede efter en strålande inomhussäsong. I sommar har det inte sett lika säkert ut, men ljusglimtar började smyga fram under FM. En vecka senare gjorde han sedan sommarens överlägset bästa tävling i lag-EM i Polen trots endast ett uppmätt hopp (16,76).

Normalnivån – eller ens årsbästat – lär ändå inte räcka till för final. Det gör däremot garanterat vinterns toppresultat (säsongsbästa 16,98), för att inte tala om hans finländska rekord 17,14 från 2017. En potentiell överraskare, men då måste toppformen infinna sig.