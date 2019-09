Handgranater, skjutövningar, bunkrar och gasmasker - vardagen på Nylands brigad ser exakt likadan ut för kvinnor och män

View this post on Instagram

Idag blir alla kvinnor som ryckte in 2/19 värnpliktiga 💪🏻 Kvinnor, och alla som gör frivillig militärtjänst, har alltså 45 dagar på sig att avbryta sin tjänstgöring ifall de vill och det är ingen skillnad vad man har för orsak att göra det 😊 I vår stuga var vi 10 rekryter i början av vilka 3 stycken avbröt, en del avbröt p.g.a hälsoskäl men vissa insåg helt enkelt att det inte var deras grej. Om man funderar över ifall milin är någonting för en så är det bara att testa 👌🏻 #tjejeriförsvaret #naissotilaat #nylandsbrigad #puolustusvoimat #försvarsmakten #marinen #merivoimat #nylbr