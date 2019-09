Nygårds VM-kolumn: Visst, vi har yttrandefrihet – men använd huvudet i tv-soffan!

Julafton för turistkritiserande, gallaspyende besserwissrar är snart här igen. Ett tips: håll huvudet kallt. För det kan bli nya finländska rekord i Doha – av SFI-friidrottare.

Förmågan till empati, som börjar utvecklas redan i spädbarnsåldern, är enligt mig en av människans viktigaste egenskaper.

Det i kombination med positiv eftertänksamhet, eller egentligen förmågan att tänka på konsekvenserna av sina egna handlingar, är två personlighetsdrag jag värderar högt.

Tyvärr verkar det vara en årligen återkommande grej att inför friidrottsmästerskap på sociala medier och kommentarsfält glömma bort dessa två egenskaper, spy galla över idrottarna och ösa på med negativa kommentarer.

Idrottarna är turister, dåliga och utan framtid. Idrottarna smutskastar Finlands friidrottsrykte och är hästlängder från att vara lika fina idrottare som Paavo Nurmi och Lasse Virén. Ja, dagens idrottare är bara skit och bättre var det förr… eller var det?

Den blåvita truppen till Doha domineras nämligen av kvinnor detta år, och sanningen är att i många grenar var det inte bättre förr.

Camilla Richardson placerar sig näst bäst genom tiderna i Finland i en gren som för kvinnor först 2005 blev aktuell i VM-sammanhang. Före henne i statistiken ligger Sandra Eriksson som tyvärr denna säsong tampats med skadebekymmer.

Även Wilma Murto och Kristiina Mäkelä ligger tvåa i statistiken genom tiderna i sina grenar och Mäkelä är uppe och nosar på det finländska rekordet.

Taika Koilahti och Maria Huntington är tredje bäst genom tiderna i sina grenar. Huntington, som dessutom ligger på åttonde plats i världsårsbästastatistiken, stod för sitt resultat i ett väldigt kyligt Villmanstrand.

Ella Junnila är bäst genom tiderna.

Krista Tervo är bäst genom tiderna.

Annimari Korte är även hon bäst genom tiderna. Och resten av de finländska häckdamerna – Reetta Hurske och Nooralotta Neziri – är näst respektive tredje bäst.

Så var det ur finländsk synvinkel verkligen bättre förr? Eller beror våra nedsjunkna placeringar i mästerskapssammanhang kanske på att antalet friidrottsutövare världen över ökat, och dessa utövare är bättre än just ”förr”.

Alla kan inte vara vinnare, trots att alla är vinnarskallar.

Visst, när det kommer till just Nurmis och Viréns prestationer, rekordslakter och antal individuella mästerskapsmedaljer så är vi i dagens Friidrottsfinland inte riktigt där.

Bild: Ullstein bild / All Over Press

Det kan vara tungt att förvalta Paavo Nurmis arv. Paavo Nurmi, 1925. Bild: Ullstein bild / All Over Press

Det gör ändå inte dagens idrottare till sämre individer eller att vårt finländska friidrottsrykte på nåt sätt skulle smutskastas.

Vi lever i ett land där det råder yttrandefrihet och alla har rätt till sin åsikt, men om du självutnämnda expert som ligger på tv-soffan måste kommentera offentligt så kan du kanske kommentera prestationen i sig och skippa personangreppen? Heads up – bakom varje idrottare som presterar finns även en människa.

Alla som är med i ett mästerskap har haft tävlingen som huvudmål under en längre tid. Det ligger enormt mycket slit, arbete, tid och pengar bakom varje prestation och målsättning.

År av träning som är tung både fysiskt och psykiskt. Ett heltidsjobb som inte är så enkelt som de flesta tror, trots att det för det mesta finns en idrottsglädje med i det hela. Ett heltidsjobb utan några som helst garantier till arvode.

Viljan att göra sin bästa prestation någonsin vid tävlingsögonblicket man jobbat för är stor och någonting annat alternativ finns inte för idrottaren. Alla elitidrottare vill vara bäst när det gäller.

Därför kan slaget vid en dålig prestation kännas väldigt hårt. De egna förväntningarna och målet uppnåddes inte, det gick inte som planerat. Idrottaren var inte bäst när det gällde, och besvikelsen sköljer över en.

Under ytan bubblar självkritiska tankar.

Om de som sprider negativitet om idrottare då ens lite skulle försöka sätta sig in i idrottarens situation innan de offentligt uttrycker sin åsikt (empati och eftertänksamhet), så kanske också bearbetningen av idrottarens egna besvikelse kunde underlättas.

Tänk själv: Hur hade det känts att jobba i flera år, men sedan bli utan lön? Skulle du då vilja bli bemött sakligt eller inte?

Bild: Srdjan Suki / EPA / All Over Press

Camilla Richardsson har bevisat att idrottare kan komma tillbaka från tunga bakslag. Camilla Richardsson i tårar. Bild: Srdjan Suki / EPA / All Over Press

Finland åker till VM i Doha med ett lag som är större än förväntat – 22 idrottare. Detta trots flertalet bortfall på grund av skador, samt ett rankningssystem som inte riktigt var så simpelt att det kunde läsas rätt av.

Av dessa 22 idrottare är det hela 14 som för första gången drar på sig landslagsdressen i ett världsmästerskap på seniornivå. Ur SFI-synvinkel deltar ännu fler idrottare i Doha än vid världsmästerskapen i London 2017 – fem stycken, varav tre är helt nya ansikten i vuxna VM-sammanhang.

Herrar: 110 m häck: Elmo Lakka, JKU 13,49/13,49 3000 m hinder: Topi Raitanen, HKV 8.21,47/8.21,47 Tresteg: Simo Lipsanen, LUM 16,98/17,14 Spjut: Lassi Etelätalo, Joensuun Kataja 84,11/84,98, Oliver Helander, IF Raseborg 86,93/88,02, Antti Ruuskanen, Pielaveden Sampo 85,15/88,98 (reserv: Toni Kuusela, Kuortaneen Kunto 83,40/83,40) 50 km gång: Jarkko Kinnunen, Jalasjärven Jalas 3.51.16/3.46.25, Veli-Matti ”Aku” Partanen, LUM 3.46.54/3.44.43

Damer: 800 m: Sara Kuivisto, Borgå Akilles SB 2.01,85/PB 2.01,85 1500 m: Sara Kuivisto, Borgå Akilles 4.09,25/4.08,96 3000 m hinder: Camilla Richardsson, Vasa IS 9.35,27 100 m häck: Reetta Hurske, Tampereen Pyrintö 12,78, Annimari Korte, HIFK 12,72, Nooralotta Neziri, JKU 12,90/12,81 Stav: Wilma Murto, Salon Vilpas 451/471 Längd: Taika Koilahti, Turun Weikot 669/669 Höjd: Ella Junnila, Tampereen Pyrintö 195/195 Tresteg: Kristiina Mäkelä, Orimattilan Jymy 14,38/14,38 Slägga: Krista Tervo, Karhulan Katajaiset 70,18/70,18 Sjukamp: Maria Huntington, Tampereen Pyrintö 6339/6339 Maraton: Anne-Mari Hyryläinen, Nagu IF 2.35.05/2.28.53, Alisa Vainio, LUM 2.34.49/2.33.24 50 km gång: Tiia Kuikka, LUM 4.29.25/4.29,25

Har Finland några klara medaljkandidater?

– Nej.

Möjliga poängplaceringar?

– Ja.

Har vi möjlighet till ett par finländska rekord?

– Ja.

Kan de komma av SFI-friidrottare?

–Ja.